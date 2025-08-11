Undersköterska till akutsjukvårdsavdelning 61/62 på Danderyds Sjukhus
Vill du ha ett roligt, omväxlande, utmanande arbete där du ständigt utvecklas i din tjänst? Då söker vi dig som är undersköterska för att stärka vårt team inom kirurgisk vård.Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
Avdelning 61/62 är en akutkirurgisk avdelning med huvudansvar för utredning, behandling och vård av sjukdomar i nedre mag- tarmkanalen, som t ex tarmfickor, inflammatoriska tarmsjukdomar och tarmcancer. Avdelningen har 24 vårdplatser och du arbetar i team med en sjuksköterska.
Som undersköterska hos oss kommer du att arbeta med att ge personlig omvårdnad till patienten, dokumentera vitalparametrar, utföra venprovtagning, KAD-sättning samt sköta såromläggningar. Hos oss får du ett varierande arbete där du ges möjlighet att utvecklas i din takt med hjälp av både sjuksköterskor och läkare. Arbetsmiljön är av högsta prioritet. På avdelningen trivs vi med varandra, det är högt i tak och vi är alltid öppna för förbättringar. Humor präglar vår arbetsdag och vi har roligt tillsammans. Vi söker dig som tillsammans med kollegor och chefer vill bidra med dina kunskaper och utveckla avdelningen vidare in i framtiden.
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett stort intresse för människor. Erfarenhet inom yrket är meriterande. Du är en positiv och öppen person som är strukturerad och engagerad i ditt arbete. Som person trivs du med ett växlande arbetstempo och du gillar att arbeta i team. Vi ser att du sätter patienten först och har en förmåga att arbeta noggrant och ansvarstagande. Dessutom har du ett intresse av att vara delaktig i utvecklingen av avdelning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska i form av gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram (tre år, 2500 poäng), Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux (tre terminer, minimum 1350 poäng) eller likvärdig undersköterskeutbildning. Du behöver ett bevis från Socialstyrelsen, alternativt omfattas av övergångsbestämmelser för undersköterskor, för att kunna anställas med titeln undersköterska. I annat fall kan du komma att anställas inom yrkeskategorin sjukvårdsbiträde.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, 37 tim/vecka. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Kirurgi och urologi bedriver både akut och elektiv kirurgi och urologi samt operationsverksamhet i öppen- och slutenvård dygnet runt. Vi behandlar och vårdar patienter från i huvudsak Stockholms län, men även utomläns och utlandspatienter med kirurgiska eller urologiska sjukdomar. Patienterna tas om hand på flera olika specialistmottagningar, två operationsavdelningar samt fyra vårdavdelningar med olika profilområden; kolorektalkirurgi, kirurgi i övre mag-tarmkanal, överviktskirurgi och levertumörer samt urologi. Här jobbar cirka 460 medarbetare.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
