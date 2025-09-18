Undersköterska till Akutmottagningen, Lindesbergs lasarett
2025-09-18
Är du undersköterska med intresse för akutsjukvård och vill utvecklas i din profession, då ska du inte tveka att söka dig till oss!
Akutmottagningen är en dygnet runt verksamhet där vi tar hand om medicinskt, kirurgiskt och ortopediskt akut sjuka eller skadade patienter som kräver omedelbart omhändertagande. Som undersköterska på akutmottagningen får du ett spännande, omväxlande arbete, en bred kompetens och möjlighet till ständig utveckling tillsammans med engagerade kollegor.
Välkommen med din ansökan.
Lindesbergs lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Hos oss hittar du det mindre sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. På lasarettet finns både kliniker och mottagningar som ingår i Område nära vård samt kliniker som är verksamhetsövergripande, det vill säga verksamheter som finns på länets alla tre sjukhus. I områdets sjukhusverksamhet i norr ingår medicinkliniken, akutmottagningen samt specialistmottagningarna.
Lindesbergs lasarett ligger i Område nära vård. I området finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Du arbetar med sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska med inriktning akutsjukvård. Du kommer att möta patienter och anhöriga i alla åldrar med olika sjukdoms- och eller skadebilder. Du arbetar i team, tillsammans med fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Det finns alltid en erfaren undersköterska på arbetspasset.
Hos oss tillämpar vi rullande hälsoschema med önskemål och med utgångspunkt från verksamhetens behov.
Övrig information
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har Omvårdnadsutbildning med inriktning mot Hälso- och sjukvård. Kurserna Akutsjukvård 200 p (tidigare sjukvård 200 p) och Medicin2 100 p (tidigare Medicinsk grundkurs 100 p och Omvårdnad 150 p) är önskvärt. Alternativt motsvarande äldre utbildning eller omvårdnadsprogrammet med examen efter 2022. Vi väger även in relevant arbetslivserfarenhet i bedömningen av dina kvalifikationer. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning bifogas i din ansökan. Du bör ha lätt för att anpassa dig efter föränderliga omständigheter och varierat arbetstempo som arbetet på akutmottagningen innebär. Vikt läggs vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:759". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Bitr. Enhetschef
Caroline Skarp 0581-85180 Jobbnummer
9514878