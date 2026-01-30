Undersköterska till Akutmottagningen, Karlskoga lasarett
Region Örebro län / Undersköterskejobb / Karlskoga Visa alla undersköterskejobb i Karlskoga
2026-01-30
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Nora
, Laxå
eller i hela Sverige
Är du undersköterska med intresse för akutsjukvård? Gillar du att den ena dagen inte är den andra lik? Vill du bredda din kompetens och utvecklas inom ett flertal områden? Vill du arbeta med erfarna och engagerade kollegor i ett bra arbetsklimat där vi värnar patientsäkerhet och arbetsmiljö?
Karlskoga lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Vi som arbetar på Karlskoga lasarett är stolta över vårt sjukhus. Vårt arbete genomsyras av professionalism, engagemang och laganda. På lasarettet finns både kliniker och mottagningar som ingår i Område nära vård samt kliniker som är verksamhetsövergripande, det vill säga verksamheter som finns på länets alla tre sjukhus. I områdets sjukhusverksamhet i väster ingår medicinkliniken, akutmottagningen samt specialistmottagningarna.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Undersköterska till Akutmottagningen, Karlskoga lasarettPubliceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Akutmottagningen är en dygnet runt-verksamhet, vi tar hand om patienter med akuta medicinska, kirurgiska samt ortopediska sjukdomstillstånd. Akutmottagningen i Karlskoga tar årligen emot ca 24 000 patienter. Vi arbetar i team bestående av sjuksköterska, undersköterska och läkare runt patienten och dennes behov. Som undersköterska på akutmottagningen har du en viktig roll i patientomhändertagande, både akut och omvårdnadsmässigt.
Vi på akutmottagningen tycker att det är viktigt med utveckling och framåtsträvan. Vi arbetar ständigt med förbättringsarbeten och projekt för att utveckla och förbättra vården vi ger. Vi tycker även att det är viktigt med god kommunikation, god laganda, delaktighet samt inflytande. Vi tror att det är när vi är tillsammans vi är som allra bäst, när alla bidrar till helheten. Vi tillämpar ett nära ledarskap utifrån dessa värderingar.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Det är meriterande med erfarenhet av akutsjukvård. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom flexibilitet och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du är en person som ser förändringar som en möjlighet, gillar nya utmaningar och som vill bidra med din kunskap och kompetens.Om tjänsten
Tidsbegränsat vikariat 100%. Rotationstjänstgöring. Önskemålsschema tillämpas med utgångspunkt från verksamhetens behov. Olika schemamodeller tillämpas för individuell schemaläggning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:084". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Jenny Hellquist 0586-663 24 Jobbnummer
9714938