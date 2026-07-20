Undersköterska till Akutmottagningen Alingsås lasarett - vikariat
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Alingsås Visa alla undersköterskejobb i Alingsås
2026-07-20
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, Ale
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eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Stimuleras du av tempoväxlingar och vill vara med och göra skillnad? Välkommen till hjärtat av Alingsås Lasarett, akutmottagningen!
Akutmottagningen har idag ca 70 medarbetare (sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och akutläkare). Vi tar emot akutfall inom kirurgi, ortopedi och internmedicin under akutmottagningens öppettider mellan kl. 08-21 veckans alla dagar. Inom kirurgi och ortopedi tar vi även emot barn. Akutmottagningen har årligen ca 22 000 akutbesök. Vi tillhör verksamhetsområde akutsjukvård tillsammans med ambulans, vårdplatskoordinatorer samt Alingsås närsjukvårdsteam.
Nu söker vi en undersköterska som vill bli en del av vårt fantastiska team. Du bör stimuleras av tempoväxlingar i arbetet och vara duktig på att prioritera dina arbetsuppgifter. Du vill bidra till att optimera det akuta omhändertagandet för våra patienter och ditt synsätt präglas av omtanke om människor, såväl patienter som kollegor.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Här på akutmottagningen blir du en viktig del i tvärprofessionella team tillsammans med läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare för att ge snabb och säker vård av patienter med kirurgisk, ortopedisk och allmänmedicinsk karaktär. Du kommer att arbeta på olika positioner på akuten såsom i triageringen eller i team. Arbetet är omväxlande, utmanande och stimulerande. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med intresse för akutsjukvård. Du har förmåga att prioritera och hantera tempoväxlingar. är positiv och ansvarstagande. Erfarenhet av akutsjukvård samt gipskompetens är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där förmågan att samarbeta i team och prioritera är viktiga egenskaper samt att vara flexibel.
Vad erbjuder vi?
En arbetsplats i ständig utveckling
Teambaserat arbetssätt med nära samarbete mellan professioner
Individuellt anpassad introduktion av erfarna kollegor
Stödfunktioner i erfarna undersköterskekollegor, ledningssjuksköterska samt ledningsläkareAnställningsvillkor
Tjänsten avser vikariat. Tjänsten innebär dag-, kväll-, samt helgtjänstgöring. Helgtjänstgöring avser 2 av 5 helger.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning 2026-09-01 – 2027-02-28 med eventuell möjlighet till förlängning.
Skyddad yrkestitel för undersköterskor
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor – där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska skyddad yrkestitel från 1 juli 2023 - (socialstyrelsen.se)
Övrigt
Vi tillämpar löpande urval i rekryteringsprocessen.
Väkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Södra Ringgatan 30 (visa karta
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441 33 ALINGSÅS Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Akutmottagning, Alingsås lasarett Kontakt
Kommunal, expedition kommunal@sjukhusenivaster.se 0322-226674 Jobbnummer
10007332