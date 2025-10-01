Undersköterska till Akutmottagning/Närakut, Södertälje sjukhus
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Södertälje Visa alla undersköterskejobb i Södertälje
2025-10-01
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av en trygg gemenskap och känna arbetsglädje och nyfikenhet inför varje arbetspass? På Akuten får du möta patienter med vitt skilda symtom och behov.
Hos oss är varje medarbetare viktig, samarbetet mellan yrkesgrupperna är tätt och viljan att ständigt förbättra både arbetsmiljö och patientsäkerhet står högt i fokus. Hos oss kommer du att göra stor skillnad.
Hos oss jobbar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och administrativ personal. Större delen av dygnet arbetar vi i ett linjelöst flöde där patienterna sorteras utifrån hur sjuka de är snarare än vilken organspecialitet de tillhör. Vi arbetar i vårdlag med ett tätt samarbete mellan omvårdnadspersonal och läkare, där varje medarbetare utgör en viktig del av helheten. VO Akut inkluderar akutmottagning för vuxna och närakut för barn och vuxna. Vi tar dagligen emot 150-200 patienter i alla åldrar, med allt från sårskador och enklare frakturer till sepsislarm och hjärtstopp.
Undersköterska till Akutmottagning/Närakut på Södertälje sjukhus:
Som undersköterska erbjuds du ett omväxlande och spännande arbete hos oss på Akutmottagningen och Närakuten. Du möter dagligen patienter med en rad olika sjukdomstillstånd vilket gör att din arbetsdag har en stor variation. Du kommer att bli del av ett sammansvetsat team av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
Undersköterskans fokus och ansvarsområde är att utföra och ansvara för den basala
omvårdnaden, till exempel positionering och mobilisering av patient, hjälpa patient med hygien, toalettbesök och tillgodose nutrition. Dina arbetsuppgifter består också av att assistera vid undersökningar och procedurer samt dokumentera utförda åtgärder. Kapillär och venös provtagning, kateterisering av urinblåsa är andra vanligt förekommande arbetsuppgifter.
Dina personliga egenskaper:
Arbete på en akutmottagning innebär många gånger högt tempo och snabba ändringar. Det därför viktigt att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt.
Vi söker en lugn och kontrollerad person som i pressade situationer kan behålla ett realistiskt perspektiv på situationen och fokusera på rätt saker. Du ska kunna arbeta självständigt men har också en god samarbetsförmåga vilket innebär att du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett tydligt och konstruktivt sätt tillsammans med läkare och sjuksköterskor. Publiceringsdatum2025-10-01KvalifikationerKvalifikationer
• Bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska eller enligt Socialstyrelsens krav för att få skyddad yrkestitel. Se Socialstyrelsens fulla beskrivning.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Minst ett års erfarenhet av arbete som undersköterska inom akutsjukvård.
Meriterande:
• Goda kunskaper i att gipsa/gipsteknikerutbildning.
• Erfarenhet av arbete på akutmottagning.
• Vidareutbildning i akutsjukvård/annan vidareutbildning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid/deltid. 3-skift, inklusive helger.
Rekrytering sker fortlöpande under ansökningstidens gång.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5968". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södertälje Sjukhus, VO Akut, Akutmottagning Kontakt
Denis Jakopovic 0812324173 Jobbnummer
9535754