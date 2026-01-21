Undersköterska till akutgeriatriska kliniken, avdelning 13
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Undersköterskejobb / Växjö Visa alla undersköterskejobb i Växjö
2026-01-21
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Akutgeriatrisk avdelning 13 har 14 vårdplatser. Hos oss vårdas äldre multisjuka patienter med ortopediska besvär. De flesta har komplexa problem och funktionsnedsättningar, där en specialistkunskap för vård av äldre samt multidisciplinärt arbetssätt är avgörande för diagnostik och behandling.
Vårt arbete inom kliniken utgår inte från en diagnos utan vi ser till helheten hos patienten. Vi försöker på olika sätt bidra till att patienten kan bevara så många av sina funktioner som möjligt. Vi arbetar i team och har en helhetssyn, i syfte att möta den äldre patientens specifika behov. Teamen består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, apotekare och sekreterare. Samtliga yrkeskategorier gör en bedömning av patientens tillstånd och en sammanställning görs på teamkonferensen, där en individuell plan upprättas.
Det finns ett nära samarbete med kommuner och primärvård, för att patienten ska omhändertas på rätt vårdnivå.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som undersköterska har du en viktig roll i den nära omvårdnaden av patienten. Du får ett omväxlande arbete som ger dig bred erfarenhet av alla förekommande arbetsuppgifter på en vårdavdelning. Tillsammans med teamet är du delaktig i riskbedömningar och medverkar på våra dagliga avstämningar med läkare och paramedicinska professioner.
Du kommer vara en del av en trivsam arbetsgrupp med många erfarna kollegor.
Vi erbjuder dig en trygg introduktion som är anpassad efter dina behov.
När du jobbar rotationstjänstgöring (både dag- och nattpass), får du arbetstidsförkortning: ett nattindex på 1,4 vilket innebär att en timme på natten räknas som 1,4 arbetade timmar.
Vi tillämpar årsarbetstid och du har möjlighet att påverka ditt schema.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska och gärna med specialistutbildning äldre. Du ska vara intresserad av att vårda äldre patienter. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Du har god samarbetsförmåga och vi ser gärna att du som person är nyfiken och öppen för nya arbetssätt.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 26/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-konsult
Kristin Danielsson 0470-58 76 72 Jobbnummer
9695819