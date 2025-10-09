Undersköterska till Akut omhändertagande, Kiruna sjukhus
2025-10-09
Välkommen att söka till en inspirerande arbetsplats med kompetenta medarbetare. Akutomhändertagande i Kiruna är unikt med sitt geografiska läge och med en stad som ska flyttas.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från akutsjukvård. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är stabil, självgående och du visar omdömde under tidspress. Vidare är du strukturerad, tydlig och flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Det här får du arbeta med
Hos oss på Akut omhändertagande arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och akutläkare tillsammans för att ta om hand patienter som kommer in via akutmottagningen eller ambulans. Vi handlägger främst akuta sjukdomstillstånd hos vuxna och barn. Vårt uppdrag är att bedöma och behandla dessa sjukdomstillstånd eller vårda patienterna inför transport till annan vårdnivå. Vi har två vårdplatser där vi bedriver intermediärvård, HIA vård och kortare insatser av intensivvård. Vi är en kunskapstörstande verksamhet och lägger stor vikt vid kompetensutveckling för våra medarbetare.
Det här erbjuder vi dig
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid med möjlighet till tillsvidareanställning. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och natt. Tillträde enligt övernskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
Region Norrbotten
Region Norrbotten
Enhetschef
Petra Lahtinen petra.lahtinen@norrbotten.se 0980-73314
9548209