Undersköterska till Åhaga, särskilt boende
Kristianstads kommun / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2026-06-25
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Nu har du möjlighet att göra skillnad!
Vi söker dig som vill arbeta kundfokuserat för att göra varje dag så bra och meningsfull som möjligt för våra äldre medborgare.
Vi är Stjärnmärkta av Svenskt Demenscentrum och arbetar utifrån de nationella riktlinjerna i demensomsorgen med bland annat BPSD skattningar och checklista demens.
Denna tjänst har sin grundplacering på en av demensenheterna men man arbetar även på enheten med allmän inriktning. Vi samarbetar även med andra vård- och omsorgsboenden med våra gemensamma resurser.
Nu behöver vi utöka vår arbetsgrupp, är du rätt person att bli en del av vårt team? Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Att arbeta som undersköterska innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att hjälpa till att göra vardagen meningsfull för våra kunder. Ett professionellt förhållningsätt och ett gott bemötande är en självklarhet för oss. Vi arbetar ständigt efter kundfokus, där vi har kundernas behov och önskemål i centrum. En viktig del i arbetet är att arbeta i team kring kunden för en god helhetssyn och du behöver vara lösningsfokuserad och kunna arbeta lugnt och medvetet med ett lågaffektivt bemötande. Vi har en positiv inställning och förståelse för vikten av god arbetsmiljö som vi skapar tillsammans.
I arbetet ingår att vara kontaktperson till kunder samt att inneha ett eller flera ansvarsområden eller ombudsroller. God anhörigkontakt är viktig och som kontaktperson blir du en viktig länk för kunden till alla inblandade.
Du erbjuds ett omväxlande arbete med omvårdnadsinsatser, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehabpersonal. Administrativa uppgifter såsom dokumentation i journaler, upprätta genomförandeplaner och göra riskbedömningar är en naturlig del i arbetet.
Vi vill uppmärksamma dig på att allmänna kommunikationer till och från Åhaga är begränsade under tidig morgon och sen kväll. Så om du bor utanför närområdet behöver du säkerställa att du kan ta dig till arbetet utan att vara beroende av lokaltrafiken.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är undersköterska och har godkänt vård- och omsorgsprogram eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, från arbete på vård- och omsorgsboende liksom om du har utbildning inom psykiatri eller demensområdet.
Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter behöver du ha dokumentations- och datorvana samt behärska svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som främjar en god arbetsmiljö och finner lösningar i vardagen. Du kan motivera och entusiasmera och har ett professionellt bemötande mot alla du möter i ditt arbete. Vidare har du förmåga att självständigt planera, organisera och strukturera arbetet samtidigt som du respekterar fattade beslut. Vi vill att du är en aktiv person som är noggrann, engagerad och ansvarstagande i det arbete du utför. Du är en ödmjuk person med öppet sinne och har förståelse för olikheter och förmedlar glädje i ditt arbete.
När sökande erbjudits anställning kan vi komma att be om registerutdrag ur polisens belastningsregister.
Det här är vi
Åhaga är ett vård och omsorgsboende med 29 platser, varav 19 platser har demensinriktning. Vi arbetar med stor yrkesstolthet och professionellt bemötande. Vårt mål är att alla våra kunder ska känna sig trygga och nöjda. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten bland annat genom årliga utvecklingsarbeten där medarbetarnas delaktighet är viktig och sker genom skapade arbetsgrupper.
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-25Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-156". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, Åhaga Kontakt
Kommunal
My Ekholm 044-13 24 61 Jobbnummer
9978712