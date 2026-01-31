Undersköterska/stödassistent till Apotekarängens gruppbostad arbete natt
Kungsbacka Kommun / Vårdarjobb / Kungsbacka Visa alla vårdarjobb i Kungsbacka
2026-01-31
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Tycker du om att hjälpa människor, är utbildad undersköterska eller stödassistent och trivs med att arbeta nätter? Då kan du vara den vi söker till vår gruppbostad i centrala Kungsbacka.
Rollen som stödassistent hos oss
När du arbetar natt på Apotekarängens gruppbostad blir du en viktig del av teamet, där ditt uppdrag är att skapa trygghet och kontinuitet under natten. Du stöttar även under kvällsrutinerna för att bidra till en lugn och trygg övergång inför natten. I slutet av ditt arbetspass hjälper du dessutom till under morgonrutinerna för att ge en smidig och trygg start på dagen.Genom ett lyhört, professionellt och respektfullt bemötande bidrar du till att de boende känner sig trygga och delaktiga. Du arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt, använder alternativa kommunikationssätt (AKK) och tillämpar tydliggörande pedagogik.Publiceringsdatum2026-01-31Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- en utbildning som är relevant för målgruppen
- arbetslivserfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
- arbetslivserfarenhet av lågaffektivt bemötande
- arbetslivserfarenhet från målgruppen
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av systemet medvind
- erfarenhet av att använda personlyft, sond, kateterspolning och PEP, Bilevel
- är utbildad undersköterska
Läs gärna mer om oss
Vi finns centralt beläget vid Signeshus med gångavstånd till stationen och Kungsmässan, det finns även bussförbindelser precis utanför.
På Apotekarängen utvecklar vi ständigt vårt arbete tillsammans med hyresgästerna för att skapa en härlig gemenskap och ett hem för alla boende. Vi jobbar ständigt för att bibehålla de förmågor som hyresgästerna har och värderar högt deras egna åsikter. På Apotekarängen finns det åtta lägenheter för personer med intellektuell funktionsvariation, autism eller autismliknande funktionsvariation. Arbetet innebär att ge våra hyresgäster stöd i alla aspekter av det dagliga livet.https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-individ--familjeomsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Du kommer natt under vardagar och helger.
Inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anställs samtliga medarbetare inom Boende med Särskild Service och Stöd i Hemmet på heltid men har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 15 februari. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/75". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Lenard Klemens. enhetschef 0300838768 Jobbnummer
9715543