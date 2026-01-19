Undersköterska/steriltekniker till Steriltekniska enheten, Sunderby sjukhus
2026-01-19
Bli en av oss i ett stimulerande, tekniskt arbete tillsammans med engagerade och hjälpsamma kollegor. Vi arbetar med att ta hand om instrument och utrustningar från Sunderby sjukhus, hälsocentraler i länet och operationsavdelningen vid Sunderby och Kalix sjukhus.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad undersköterska eller steriltekniker med grundläggande datorkunskaper och goda kunskaper i svenska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som person är du serviceinriktad, flexibel och kvalitetsmedveten. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Arbetet består i att ta hand om instrument och utrustningar under hela processen fram till steril produkt. Det innebär att rengöra, avsyna, kontrollera och funktionstesta instrumenten innan de paketeras och steriliseras inför att användas till ingrepp. Det är ett tekniskt arbete där man dagligen hanterar olika utrustningar och arbetar med hjälp av IT-systemet T-doc. Arbetet är fysiskt krävande med tunga lyft, vilket ställer krav på en god fysik.
Det här erbjuder vi dig
• Tillgång till erfarna, engagerade handledare
• Ett spännande arbete för dig som gillar teknik och problemlösning
• Fräscha lokaler
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dag, kväll och ca var fjärde helg. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
