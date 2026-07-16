Undersköterska/Steriltekniker till Steriltekniska enheten, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Undersköterskejobb / Luleå Visa alla undersköterskejobb i Luleå
2026-07-16
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eller i hela Sverige
Bli en av oss i ett stimulerande, tekniskt arbete tillsammans med engagerade och hjälpsamma kollegor. Vi arbetar med att ta hand om instrument och utrustningar från operationsavdelning och mottagningar vid Sunderby sjukhus, samt hälsocentraler i länet. Om du vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss, klicka på länken för att komma till en film från vår enhet! https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/yrkesinspiration-for-unga/vi-testar-jobbet/
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller steriltekniker med grundläggande datorkunskaper samt goda kunskaper i svenska språket. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom sterilteknik eller operationssjukvård.
Vi lägger stort vikt vid dina personliga kompetenser. Som person ser vi att du är flexibel och kvalitetsmedveten, du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter samtidigt som du är noggann och lägger stor vikt vid att leva upp till en hög kvalitetsstandard. Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga där du både värderar och ser nyttan av att samarbeta med andra. Du är även serviceinriktad, vilket gör att du har både viljan och förmågan att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar.
Det här får du arbeta med
Som steriltekniker/undersköterska består arbetet av att ta hand om instrument och utrustningar under hela processen fram till steril produkt. Det innebär att rengöra, avsyna, kontrollera och funktionstesta instrumenten innan de paketeras och steriliseras inför att användas till ingrepp. Det är ett tekniskt arbete där man dagligen hanterar olika utrustningar och arbetar med hjälp av IT-systemet T-doc. Arbetet är fysiskt krävande med tunga lyft, vilket ställer krav på en god fysik.
Det här erbjuder vi dig
Tillgång till erfarna, engagerade handledare
Ett spännande arbete för dig som gillar teknik och problemlösning.
En arbetsplats med fräscha lokaler
Förhöjd ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlagd till dag, kväll och ungefär var fjärde helg. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
972 41 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Kommunal
Alexander Nielsen alexander.nielsen@norrbotten.se +46920282420 Jobbnummer
10004615