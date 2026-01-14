Undersköterska/specialistundersköterska till Södra Flygeln Skogsgläntan
2026-01-14
Om jobbet
Vi söker dig som är utbildad undersköterska/specialistundersköterska med erfarenhet av att arbeta med äldre med funktionsnedsättning.
Skogsgläntans Äldreboende ligger naturskönt beläget i Ågårdskogen. Vi har 32 lägenheter för äldre varav 8 är för äldre med funktionsnedsättning. Våra boende har funktionsnedsättningar i varierad grad. Vi arbetar aktivt med att stödet utformas utifrån ett salutogent arbetssätt genom att ta tillvara de boendes individuella behov, önskemål och egna styrkor.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss ger du omvårdnad och social omsorg med utgångspunkt från den boendes individuella behov och önskemål. Tillsammans med övrig personal arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sin egna villkor och förutsättningar. Vardagen ska vara begriplig och meningsfull för den enskilde där struktur, tydlighet och trygghet är hörnpelare.
Att arbeta med människor med funktionsnedsättning är ett variationsrikt och utmanande arbete som ställer stora krav på engagemang, inlevelseförmåga, bemötande och samarbete. Du kommer vara våra boendes förlängda arm i vardagen, vilket kan vara att du stödjer de boende i olika aktiviteter, med hygienen, hjälper till vid måltider, och ser till att även utföra vissa hälso- och sjukvårdande samt rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.
Vi arbetar med stor respekt för brukaren integritet och utformar stödet efter brukaren. Vi arbetar med kontaktmannaskap. I din roll som kontaktman för en eller flera brukare är du den som bygger upp en trygg och hållbar relation mellan brukare, kollegor och anhöriga. I kontaktmannaskapet ansvarar du för genomförandeplaner upprättas, följs upp och revideras.
Det är naturligt för dig att arbeta självständigt men även att samarbeta aktivt i team. Alla i teamet samverkar utifrån sin kompetens och helhetssyn runt brukaren. Ett sammanhållet nära stöd skapar trygghet för brukaren och anpassningar i stödet sker efter behov.
Vem är du?
För oss är det viktigt hur du är som person.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och möter varje individ utifrån individens behov och önskemål. Du är trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet och struktur. Du behöver vara inkännande och kunna läsa av våra brukares behov.
För att trivas och göra ett bra jobb behöver du vara självständig, kunna ta eget ansvar men samtidigt vara en i teamet med förmåga att samarbeta och ställa upp för andra. Positivt förhållningssätt, känsla för service samt respekt och omtanke i alla relationer kännetecknar dig som söker.
För tjänsten som undersköterska söker vi dig som har
bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen alternativt intyg från tidigare arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
För tjänsten som specialistundersköterska söker vi dig som har en avslutad yrkeshögskoleutbildning som specialistundersköterska. För anställning krävs att du bifogar betyg i din ansökan som styrker din behörighet.
Krav:
Det är ett krav att du som söker har tidigare erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättning.
Arbetet planeras, dokumenteras och följs upp noggrant därför är det viktigt att du känner dig säker i dokumentation. Du behöver också känna dig bekväm med att använda datorn som arbetsredskap.Anställningsvillkor
Vi söker en undersköterska/specialistundersköterska till tillsvidareanställning inom Skogsgläntans Äldreboende och vår enhet Södra Flygeln för äldre med funktionsnedsättning. Sysselsättningsgrad 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Du kommer arbeta schemalagd tid såsom dag, kväll, helg.
Din anställning blir inom Social Välfärd Lidköpings kommun, med placering på Skogsgläntan Äldreboende, vilket innebär att det kan förekomma att du får arbeta inom andra enheter.
Urval, intervjuer och referenstagning sker kontinuerligt och du kan därför bli kontaktad redan innan ansökningstiden har gått ut.
Välkommen med din ansökan.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
