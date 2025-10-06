Undersköterska som tycker att utveckling är viktigt på riktigt!
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Trollhättan Visa alla undersköterskejobb i Trollhättan
2025-10-06
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Är du vår nya undersköterska som tycker det är viktigt med utveckling? Vill du utveckla en bred kompetens som undersköterska? Välkommen att bli en av oss på avdelning 42!
Avdelning 42
Vi är specialister på magtarmsjukdomar, leversjukdomar, njursjukdomar, endokrinologi och diabetes.
Vi erbjuder våra patienter personcentrerad och avancerad vård. Vi bedriver både akutsjukvård och planerad vård för exempelvis njurbiopsier, PD-operationer, Av-fistel/graf operationer, saltbelastningar och koloskopier.
Genom att arbeta inom de tre sektionerna får du som undersköterska en bred kompetens och goda förutsättningar till utveckling. Vi erbjuder ett arbete med varierande arbetsuppgifter och du kommer mötas av nya utmaningar.
Vi är en härlig arbetsgrupp som lägger stort värde vid vårt goda samarbete. Du kommer bli en del i ett arbetslag med professionalism och gott samarbete. Vi värnar om god arbetsmiljö och att alla respekteras utifrån sin personlighet.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Hos oss arbetar du med de olika specialiteterna i team med läkare, sjuksköterskor och andra undersköterskor. Ni kommer att arbeta närmast patienten, vilket betyder att ni kommer vara en viktig komponent i att involvera patienten i vården och bevaka dennes intressen. Arbetar du hos oss lär du dig mycket om de olika specialiteterna som finns på enheten
Vi är en enhet som har stort fokus på utveckling och vi investerar tid och kraft för att utveckla verksamheten med både patienten och god arbetsmiljö i fokus! Tillsammans bildar vi ett team där du är viktig och bidrar med dina kunskaper och erfarenheter så att vi tillsammans ger en god omvårdnad och hög medicinsk kvalitet för våra patienter!
Det pågår också ett förändringsarbete som innebär att vi omfördelar vissa arbetsuppgifter från sjuksköterska till vissa av undersköterskorna på avdelningen. Detta för att skapa en bättre arbetsmiljö, stärka teamet runt patienterna och öka patientsäkerheten. Uppgifterna som vi omfördelar är bland annat viss dokumentation, SAMSA, hantering och PVK-sättning samt viss läkemedelshantering. För att kunna omfördela arbetsuppgifter har ett utbildningspaket tagits fram på avdelningen.
För att visa på vikten av ständig utveckling håller vi också på att arbeta fram en karriärutvecklingsmodell för undersköterskor som ger dig möjlighet att påverka din utveckling framåt!
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för akutsjukvård och trivs med ett fartfyllt arbete. I arbetet som undersköterska hos oss blir den ena dagen aldrig den andra lik och vid varje pass gör vi skillnad för patienterna. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av akutsjukvård.
Det är viktigt att du har ett helhetstänk kring patienten. Som person är du ansvarstagande, noggrann, är lösningsorienterad, stresstålig och arbetar alltid utifrån ett patientfokuserat och patientsäkert förhållningssätt. Du trivs i det patientnära arbetet och tycker patientsäkerhet är viktigt. Du är intresserad av att bidra med din kunskap och erfarenhet och förenar självständigt arbete med en mycket god förmåga att samarbeta. Du är trygg i din yrkesroll och kan ta egna initiativ och är lyhörd. Du ska vara nytänkande och öppen för nya arbetssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad kan vi erbjuda dig?
För oss är det viktigt att trivas och att känna sig trygg på sin arbetsplats. Som ny undersköterska erbjuds du därför 2 veckors introduktionsperiod, med möjlighet för förlängning av introduktion vid önskan. Du kommer även erbjudas att gå intern utbildning för att få utökad kunskap för omvårdnaden runt patienten. Du kommer få en mentor som kommer stötta dig! Vi har som mål att kunna erbjuda en möjlighet till arbete 2 helger av 5 för dig som önskar det.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Vi ser framemot att få träffa dig och berätta mer om vår avdelning!Övrig information
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5649". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område I, Specialistmedicinklinik, Avdelning 42 Kontakt
Sadiya Ali Omar, Vårdenhetschef 010-4350426 Jobbnummer
9542112