Undersköterska söks till Strokeenhet och neurologiavdelning
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Bli en del i vårt team
Vi har behov av fler undersköterskor.
Vår enhet består av en slutenvårdsavdelning strokeenhet och neurologiavdelning. En mindre del är sjuksköterske- och läkarmottagning samt hemgångsteam. Vi arbetar i team kring patienten, från det urakuta omhändertagandet när patienten kommer in med ambulansen, utredningar och till den rehabiliterande fasen, uppföljning på mottagning eller kanske i hemmet samt med patienter i livets slutskede. Kombinationen mellan akutsjukvård, omvårdnad och rehabilitering är något arbetsgruppen gärna lyfter fram som stimulerande och roligt, korta snabba möten blandat med mer långsiktiga relationer. Vi har ett uppskattat och väl inarbetat arbetssätt där vi arbetar nära läkare, sjuksköterska, undersköterska, logoped, tandhygienist, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast
Handledning av trygga kollegor
Som undersköterska på vår enhet arbetar du i ett tvärprofessionellt team kring patienten. Dina arbetsuppgifter är främst inriktade på omvårdnad kring patienten. Arbetet är varierande från den urakuta delen när patienten kommer in på larm, till den rehabiliterande fasen men också vård i livets slutskede. Du får en anpassad introduktion av trygga kollegor. Att arbeta på strokeenheten upplevs av undersköterskorna som både allsidigt, stimulerande och utvecklande.
Lärorikt och stimulerande
Vi söker dig som är utbildad undersköterska gärna med erfarenhet och vana från avdelningsarbete. Du är en lyhörd, ansvarstagande person som är intresserad av och har förmågan att arbeta i team. Ditt arbetssätt präglas av initiativtagande, samarbete, empati och en tydlig kommunikation. Vi värdesätter att du har ett gediget intresse för människor och kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen att söka ett utvecklande och intressant arbete!
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
