Undersköterska sökes till xxxx (namn på boende) äldreboende, Norlandia Ä...

2025-12-13
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
Vill du vara med och utveckla framtidens äldreomsorg tillsammans med oss? Är du undersköterska och har ett stort engagemang och en vilja att bidra till att våra boende får en kvalitativ vård och omsorg? Då är du vår nya kollega!
Vad innebär jobbet som undersköterska på Norlandia Äldreomsorg?
En undersköterska inom Norlandia är en värdefull nyckelperson och vi söker dig som är skicklig i din yrkesroll och som tycker om att möte människor i olika situationer. Tillsammans i teamet med sjuksköterska, rehab och chef samverkar vi kring den boende för att ge ett gott liv varje dag.
Vi söker dig med ett genuint intresse för den äldre människan där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utforma en trygg och säker personlig vård och omsorg. Du stödjer den boende i sin tillvaro och skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag. Som undersköterska ansvarar du för att ge de boende en god vård och omsorg av hög kvalitet i enlighet med vad som har överenskommits med boende i genomförandeplanen.
Detta omfattar bland annat:
Arbete som kontaktman utifrån Norlandias koncept Din dag.
Personlig omvårdnad och omsorg och tillvarata boendes egna resurser.
Arbete utifrån Norlandias koncept Smaklig måltid för att våra boende ska uppskatta maten och att måltidsupplevelsen ger guldkant i vardagen
Dokumentera enligt Socialtjänstlagen; föra social journal och upprätta samt följa upp genomförandeplan.
Planera, erbjuda och genomföra dagliga aktiviteter, utevistelse, underhållning, pyssel, kulturaktiviteter, m.m. såväl individuella som gruppaktiviteter
Utföra serviceuppgifter såsom städning av lägenhet, tvätt av kläder, ledsagning och inköp med mera.
Ta emot och utföra delegerade arbetsuppgifter såsom till exempel läkemedelsdelegering
Ta ansvar i ombudsroller.
Aktivt medverka i verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete
Om Stora Rospiggens äldreboende
Vi söker nu fler engagerade undersköterskor till Norlandia Stora Rospiggen, ett modernt och nybyggt äldreboende som öppnade i januari 2023. Verksamheten är belägen i området Tryckeriet i centrala Norrtälje och omfattar 80 lägenheter fördelade på fyra våningsplan, med inriktning mot både demens- och somatisk omvårdnad.
Stora Rospiggen bedrivs som ett så kallat generationshus, vilket innebär att Norlandias förskola samt verksamhetens tillagningskök är belägna på entréplan. Som medarbetare förväntas du vara trygg i att arbeta utifrån detta koncept och aktivt bidra till att skapa en levande, meningsfull och stimulerande miljö för våra boende året runt genom ditt bidrag i aktiv samverkan mellan generationer.
Vi erbjuder dig:
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
Rabatter och erbjudande på våra hotell och stuganläggningar samt rabatt på Norwegianflyg
Systematiskt arbete för att nå den bästa arbetsmiljön där vi tillsammans skapar en trivsam arbetsplats med stor arbetsglädje
Kollektivavtal via arbetsgivarorganisationen Almega Bransch F vilket även omfattar pensionsavsättning och försäkring
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vill göra skillnad och vill bidra till att skapa ett Gott Liv - Varje dag för våra boende. Vi ser gärna att du är flexibel, ansvarstagande, ödmjuk och lyhörd. Du ska trivas med att samarbeta med andra samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren och skapa förtroende. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och delar vår värdegrund.
Du behöver ha bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska från Socialstyrelsen
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom vård och omsorg
Du behöver ha goda kunskaper inom dokumentation
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift
Vi ser gärna att du har god datorkunskap/datorvana
Vi vill att du har god kännedom om de nationella kvalitetsregister som är aktuella för verksamheterna
Övrig information
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: 75-85% enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning: vi tillämpar 6 månaders provanställning
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
