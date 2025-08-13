Undersköterska sökes till vikariat på mottagning för öppenvård psykiatri
2025-08-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri i Östersund
Denna tjänst är placerad på vår mottagning Öppenvård Psykiatri, PSFN, (Enheten för Psykisk funktions nedsättning) där vi arbetar med patienter över 18 år .
På mottagningen tar vi emot patienter som är i behov av bedömning, utredning och behandling av psykossjukdomar eller annan svårare psykiatrisk problematik. Arbetet sker genom ett teamarbete där läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och skötare har en viktig del i patientens vård. Dessutom finns det resurser i form av arbetsterapeut, kurator, psykolog och fysioterapeut.
Söker du en tjänst där ingen dag blir den andra lik och ger dig utmaningar som löses genom teamarbete, utvecklande arbetsuppgifter där du skapar goda relationer och regelbundet har både telefon- och fysiska träffar med patienterna utifrån roll som patientansvarig undersköterska - då är det här en tjänst för dig !
Område Psykiatri står inför en spännande tid, vi vänder blad och blickar mot framtiden! Vi arbetar mot en personcentrerad vård och söker nu dig som är driftig, engagerad och flexibel att kunna hantera varierande arbetsbelastning och prioritera mellan olika arbetsuppgifter.
Du är ansvarig kontaktperson för att antal patienter och du kommer att arbeta i ett team av läkare, sjuksköterska, kurator och andra skötare/undersköterskor. Du kommer huvudsakligen att arbeta med psykospatienter men även patienter med annan svårare psykiatrisk problematik.
I dina arbetsuppgifter ingår att samordna insatser från flera olika aktörer så som slutenvård, primärvård, Socialtjänst och Försäkringskassan mfl.
Arbetsuppgifterna innebär att regelbundet ha kontakt med patienterna på olika vis såsom telefon, mottagningssamtal samt hembesök.
Vi har ett personcentrerat arbetssätt där samtalet och mötet med patienten är det viktigaste verktyget i arbetet. Målet är inledningsvis att skapa ett lugn och trygghet för patienten samt göra en kartläggning och komma överens om en vårdplan som regelbundet följs upp.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska. Vi ser gärna att du är van att arbeta såväl självständigt som i team och har god samarbetsförmåga.
Stor hänsyn tas till den personliga lämpligheten.
En förutsättning för tjänsten är att ha förmåga att bemöta patienter med svårare psykiatrisk problematik. Du ska också ha fallenhet för och kunna påvisa att du har en god administrativ förmåga och en förmåga att dokumentera, eftersom det ingår i tjänsten.
ÖVRIGT
Då bilresor ingår i tjänst över hela länet behöver du inneha körkort klass B samt körvana. Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst.
Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Hör våra kollegor själva berätta om sitt arbete på Vuxenpsykiatrin i Östersund via https://regionjh.se/psykiatri
Ny i kommunen eller i länet? Rekryterande chef kan svara på frågor om boende där vi som arbetsgivare har vissa möjligheter att erbjuda det. För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: https://tasteget.nu/
