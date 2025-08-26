Undersköterska sökes till vårt fina vård- och omsorgsboende i Gällstad
2025-08-26
Ulricehamns kommun är i en spännande expansionsfas - vi växer men bevarar vårt lilla samhälles själ. Som kommunens största arbetsgivare, med över 2 200 medarbetare i mer än 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett arbetsliv där samhällsnytta, utveckling och gemenskap går hand i hand. Här präglas vardagen av Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden", där vi utvecklar, tänker nytt och njuter av livet, tillsammans.
Att jobba hos oss innebär att göra verklig skillnad i människors vardag - varje dag, året om. Här finns unik variation i uppdragen, stora möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling, och en kultur som uppmuntrar både mod och engagemang.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hemsjukvård, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsboenden.
Ulricehamns kommun vill bli Sjuhärads bästa offentliga arbetsgivare. Vi satsar också på att göra vår redan bra äldreomsorg ännu bättre.
Vi söker dig som är bra på det du gör, men vill bli ännu bättre. Du som känner extra för att ge äldre en meningsfull vardag, förutom att ge dem den bästa vård och omsorg de kan få, passar hos oss. Just nu jobbar vi intensivt med att utveckla vårt eget Leva-koncept, som handlar om att ge de som bor hos oss livskvalitet, trygghet, och meningsfullhet på individnivå. Varje person är viktig för oss! Både medarbetare och boende!
Vi har fem vård- och omsorgsboenden placerade på olika ställen i kommunen. Solrosen och Ryttershov hittar du i de vackra centrala delarna av Ulricehamn medan Ekero, Parkgården och Hökerumsgården finns i de naturnära utkanterna av kommunen.
Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid vårdtagaren i fokus och har ett gott bemötande. Hos oss får du ett omväxlande arbete med stort mått av både eget ansvar och samarbete. För att säkerställa vårdtagarens bästa arbetar du i team med dina kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen. Tillsammans har vi målet att säkerställa att varje vårdtagare får en aktiv, trivsam och trygg tillvaro så att de har möjlighet att leva ett självständigt liv.
Arbetet innefattar vård- och omsorgsarbete enligt SoL, i uppdraget ingår också att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt HSL. Du hjälper vårdtagaren i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, måltidsstöd och socialt umgänge. I arbetet ingår även att vara delaktig på olika möten såsom APT, teamträffar, avvikelsemöten m.m. Arbetstider är dag, kväll och helg.
Vi vill att vår personal ska må bra, både på och utanför jobbet och man har därför rätt till friskvårdsbidrag i Ulricehamns kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor Det är ett krav att du är utbildad undersköterska. Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet ifrån av arbete inom vården och specifikt äldreomsorg. Har du även kunskap om senior alert ser vi det som positivt. Du har en förmåga att arbeta självständigt där du ser det som viktigt att dela med dig av dina erfarenheter med andra. Att vara flexibel är en naturlig del av dig och du tycker om när ingen dag är den andra lik.
Många medarbetare i Ulricehamns kommun kan fler än ett språk. Det är en värdefull tillgång, men det är också viktigt att behärska svenska som ett grundspråk. För att lyckas i arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt god dokumentations- och datorvana. Du tycker om varierande arbetstider dag/kväll och helg.
Stämmer ovanstående in på dig? Då hoppas vi att du snart hör av dig och söker tjänsten hos oss och blir en del av vårt fantastiska gäng.
ÖVRIGT
Referenstagning påbörjas efter första telefonintervjun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
