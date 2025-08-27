Undersköterska sökes till vår Neonatala intensivvårdsavdelning
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-08-27
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Neonatal Intensivvård är en avdelning där mycket för tidigt födda och nyfödda barn med komplexa medicinska tillstånd får livräddande vård.
Varje barn vårdas av minst två personer för att säkerställa optimal omvårdnad och medicinsk behandling. Avdelningen hanterar akuta situationer dygnet runt och inflödet av patienter är oförutsägbart och kan inte planeras.
Vi har ett nära samarbete med förlossningsavdelningarna och är alltid beredda om ett barn förväntas födas för tidigt, eller om det sker något akut i samband med födelsen.
Verksamheten bemannar den neonatala transportorganisationen som transporterar nyfödda barn med ambulans, flyg och helikopter.
Vi erbjuder en kontinuerlig fortbildning och utveckling inom neonatalsjukvård genom våra interna utbildningar. Avdelningen har mentorer som ett stöd i introduktionen av nya medarbetare. Vi genomför kontinuerligt scenarioträningar i akuta situationer.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du i team med läkare och sjuksköterskor. Du ansvarar för omvårdnadsuppgifter och finns till stöd för föräldrar i anknytningsprocessen. Våra mentorer finns som stöd i arbetet på avdelningen. Vi har utbildning och träning av akuta situationer som regelbundet genomförs av våra CEPS instruktörer. Som erfaren undersköterska finns utvecklingsmöjligheter med utökat ansvar för förlossning och mer avancerade medicintekniska uppgifter och omvårdnadsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska eller specialistundersköterska. Har du tidigare erfarenhet av barnsjukvård/neonatalsjukvård alternativt intensivvård/akutsjukvård är det meriterande.
Vi söker dig som har en positiv människosyn och en god samarbetsförmåga. Du är flexibel och lyhörd. Du visar engagemang och vilja i ditt arbete och är intresserad av att bidra till utveckling av vår verksamhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Individuell lönesättning Så ansöker du
