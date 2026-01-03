Undersköterska sökes till vår hemtjänst i Enskede med omnejd.
2026-01-03
Assistansporten AB är ett företag som arbetar med hemtjänst, personlig assistans, ledsagning och avlösning. Vi värnar om kontinuitet och inflytande från kunden över sina insatser. Assistansporten arbetar i södra Stockholmsområdet.
Vi söker nu en undersköterska samt ett vårdbiträde till vår hemtjänst i Stockholm. Gärna med erfarenhet från hemtjänst eller äldreomsorg.
Vi söker dig som har en positiv inställning och gärna tar egna initiativ. Det viktiga är att du har kunden i fokus och alltid försöker sätta dig in i kundens situation och perspektiv. Vi på Assistansporten värnar våra kunders självbestämmande, trygghet, integritet och inflytande mycket högt högt.
Man behöver kunna samarbeta med kollegor men även trivas med att arbeta självständigt i ett högt tempo. Drömmer du om ett meningsfullt jobb där du får göra skillnad för andra varje dag? Då är detta din chans.
Arbetstiden är varierande och våra scheman ligger vardagar mellan kl 07.00-15.30 och 15.45-22.00 samt helger samma tider. I schemat ingår att du arbetar minst var tredje helg.
Du behöver ha B körkort då du kommer köra våra bilar i tjänsten. Du behöver även tala och skriva mycket god svenska, det ingår i ditt arbete att dokumentera i social journal.
Du har skyddad yrkestitel för undersköterska
Du har B körkort
Du brinner för att arbeta med människor
Du har erfarenhet av hemtjänst
Vi erbjuder tjänstebilar, friskvård och konkurrenskraftiga löner. Tjänsten är i södra Stockholm och du utgår från vårat kontor i Enskede, Sandborgsvägen 52.
Stor merit är om du talar polska och / eller persiska.
Registerutdrag
Vi på Assistansporten AB värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att kontrollera registerutdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen.
Intervjuer kommer att hållas löpande. Så ansöker du
