Undersköterska sökes till Urologikliniken, avd. 2A, Varberg
2025-09-09
Välkommen att arbeta tillsammans med oss i ett av Sveriges ledande team inom specialiserad urologisjukvård.
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag som undersköterska där du kommer att ha en viktig roll i såväl det dagliga arbetet som i det framtida utvecklingsarbetet.
Om arbetet
I rollen som undersköterska hos oss på Urologen är du den som arbetar närmast våra patienter. Det innebär bland annat att delta i planering för patienten, ge omvårdnad samt utföra diverse tekniska moment. Urologi innefattar akuta och icke akuta sjukdomar i övre- och nedre urinvägar hos män och kvinnor samt i de manliga könsorganen, varav katetervård är en vanligt förekommande arbetsuppgift. I dina dagliga arbetsuppgifter ingår även sårvård, riskbedömningar, utföra mätningar samt dokumentation. Vi utför robotkirurgi vid prostatectomier, cystectomier och nefrectomier. Ungefär 80 procent av våra patienter har en cancerdiagnos.
Arbetet är förlagt till dag-, kväll- och helgtjänstgöring på 2 av 5 helger.
Om arbetsplatsen
Vi inom Urologikliniken arbetar med den specialiserade urologisjukvården i Halland. Kliniken består av drygt 70 medarbetare. Vi har öppenvårdsverksamhet i Varberg, Kungsbacka och i Halmstad med bland annat kontaktsjuksköterskor, uroterapeuter, cystoscopister, läkare, undersköterskor och medicinska sekreterare. Slutenvårdavdelningen finns i Varberg och tar emot patienter från hela Halland.
Vi på avdelning 2A arbetar i team med fantastiska sjuksköterskor och undersköterskor för våra patienters bästa. Vi har även ett stort fokus på utvecklings- och förbättringsarbete. För oss på avdelning 2A är det viktigt att du trivs på din arbetsplats och vi strävar därför efter att alla ska ha en god arbetsmiljö. Vi tror att fungerande ronder, tydliga rutiner och kontinuitet är viktigt. För att få mer tid för patienterna kommer du att få stöd både i det vårdadministrativa arbetet men också med vårdnära tjänster som sköter städning, förråd, patientkök m.m. Vi bedriver ständigt förbättringsarbete och hos oss har du som medarbetare möjlighet att vara med och påverka omvårdnaden kring patienten.
Avdelningen står inför en spännande framtid med ett förbättringsarbete med checklistor för varje patients diagnos. Avdelningen arbetar fortlöpande med kompetensutveckling.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård. Har du påbörjat din utbildning på vård- och omsorgsprogrammet efter år 2021, ingår akutsjukvård i din utbildning. Diplom från Vård- och Omsorgscollege är önskvärt. Tidigare erfarenhet av arbete som undersköterska inom urologi och på slutenvård är meriterande, liksom erfarenhet av journalsystemet Cosmic.
Samarbetsförmåga, professionalitet, god prioriteringsförmåga, förmåga att anpassa sig till ett högt arbetstempo och ett ödmjukt förhållningssätt och bemötande ser vi som självklara egenskaper hos dig. Vi värdesätter också att du har ett positivt arbetssätt, en utpräglad servicekänsla och att du bidrar till ett gott arbetsklimat. För att säkerställa en god och säker kommunikation med kollegor, patienter och övriga kontakter ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval och intervjuer, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om hur det är att jobba som undersköterska i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/underskoterska
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/830". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Jeanette Rørset, Biträdande avdelningschef 070-2179624 Jobbnummer
9500635