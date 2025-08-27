Undersköterska Sökes till Trygghetslarmet Natt på Vikariat!
2025-08-27
Publiceringsdatum2025-08-27Beskrivning
Är du en självgående undersköterska som vill vara med och bidra till utveckling på Trygghetslarmet i Kungälv? Då har vi tjänsten för dig!
På Trygghetslarmet stöttar vi brukare i ordinärt boende över hela kommunen.
Vårt mål är att skapa moderna och värdeskapande arbetsplatser för att möta framtidens utmaningar. Vi strävar efter att erbjuda ett meningsfullt liv för våra brukare, där trygghet, självbestämmande och integritet står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på Trygghetslarmet kommer du att svara på akuta larm samt åtgärda de olika situationer som kan uppstå hemma hos den enskilde, du kommer även att genomföra planerade insatser hos brukarna. Du kommer att möta många nya människor och du behöver vara beredd på oförutsedda händelser.
Din arbetsplats är till stor del omsorgstagarens hem, vilket innebär att du måste ta hänsyn till varje persons integritet. Du arbetar både självständigt och i team och har tillgång till bil för att snabbt kunna åka mellan olika delar av Kungälv.
Vi arbetar enligt den nationella värdegrunden och har ett hälsofrämjande synsätt som är grunden i personcentrerad vård och omsorg. Vi utgår därmed från ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat innebär att tillvarata individens resurser och se till det friska hos varje brukare. Brukarna ska ha ett meningsfullt liv, där de är delaktiga och har inflytande.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete i en spännande miljö, där du kan göra skillnad. Arbetstiden är förlagd på natten med tjänstgöring 3 av 6 helger. Vikariatet varar i 6 månader med start snarast. Det kan finnas möjlighet till förlängning. Kvalifikationer
- Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete inom yrket.
- Erfarenhet från hemtjänst eller trygghetslarm.
- Tekniska kunskaper.
- Du ska ha B-körkort och god körvana.
- Du ska vara intresserad av att arbeta med utveckling och förändring, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt kunna arbeta självständigt.
- Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift och god datorvana är ett krav.
- Viktigt är att du har en positiv människosyn, ett stort engagemang, ansvarskänsla och sätter brukarnas individuella behov i fokus.
Vi söker dig som tror på alla människors lika värde och rättigheter. Är du dessutom en person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra så ser vi att det här är ett uppdrag för dig.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande - tveka därför inte att söka redan idag!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
