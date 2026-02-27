Undersköterska sökes till Svartes hemtjänst - Kvällstjänst
2026-02-27
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som Undersköterska i hemtjänsten är du en viktig del i våra brukares vardag. Du arbetar nära människor och bidrar till trygghet, självständighet och livskvalitet i deras egna hem. Arbetet innebär att du kör mellan brukare på landsbygden och ger omsorg till personer med både somatiska behov och demenssjukdom.
Arbetet är förlagt till västra och norra delarna av Ystads kommun och präglas av ett nära samarbete med kollegoroch andra yrkesprofessioner. Du har ett självständigt ansvar i ditt uppdrag, men är alltid en del av ett engagerat team som stöttar varandra. Tillsammans arbetar vi för en god arbetsmiljö och en omsorg med hög kvalitet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat personlig omvårdnad, serviceinsatser, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt socialt stöd. Du möter varje individ med respekt, lyhördhet och ett personcentrerat förhållningssätt, där brukarens behov och önskemål står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad Undersköterska med skyddad yrkestitel.
* Har B-körkort då arbetet innebär att du kör mellan våra brukare på landsbygden.
* Har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift .
Erfarenhet av arbete inom hemtjänst samt med personer som har somatiska behov och/eller demenssjukdom är meriterande.
Som person är du lyhörd, empatisk och respektfull i mötet med andra. Du har förmåga att skapa förtroende och trygghet hos brukare och anhöriga, även i situationer som kan vara utmanande. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har samtidigt lätt för att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat i teamet.
Vi ser gärna att du är flexibel, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut, alltid med brukarens bästa i fokus. Ditt engagemang och ditt professionella förhållningssätt är en viktig del av den kvalitet vi vill erbjuda.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
