Undersköterska sökes till Slottsovalens äldreboende på Värmdö
Norlandia Care AB / Undersköterskejobb / Värmdö Visa alla undersköterskejobb i Värmdö
2026-07-03
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Vill du vara med och utveckla framtidens äldreomsorg tillsammans med oss? Är du undersköterska och har ett stort engagemang och en vilja att bidra till att våra boende får en kvalitativ vård och omsorg? Då är du vår nya kollega!
Vad innebär jobbet som undersköterska på Norlandia Äldreomsorg?
En undersköterska inom Norlandia är en värdefull nyckelperson och vi söker dig som är skicklig i din yrkesroll och som tycker om att möte människor i olika situationer. Tillsammans i teamet med sjuksköterska, rehab och chef samverkar vi kring den boende för att ge ett gott liv varje dag.
Vi söker dig med ett genuint intresse för den äldre människan där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utforma en trygg och säker personlig vård och omsorg. Du stödjer den boende i sin tillvaro och skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag. Som undersköterska ansvarar du för att ge de boende en god vård och omsorg av hög kvalitet i enlighet med vad som har överenskommits med boende i genomförandeplanen.
Detta omfattar bland annat:
Arbete som kontaktman utifrån Norlandias koncept Din dag.
Personlig omvårdnad och omsorg och tillvarata boendes egna resurser.
Arbete utifrån Norlandias koncept Smaklig måltid för att våra boende ska uppskatta maten och att måltidsupplevelsen ger guldkant i vardagen
Dokumentera enligt Socialtjänstlagen; föra social journal och upprätta samt följa upp genomförandeplan.
Planera, erbjuda och genomföra dagliga aktiviteter, utevistelse, underhållning, pyssel, kulturaktiviteter, m.m. såväl individuella som gruppaktiviteter
Utföra serviceuppgifter såsom städning av lägenhet, tvätt av kläder, ledsagning och inköp med mera.
Ta emot och utföra delegerade arbetsuppgifter såsom till exempel läkemedelsdelegering
Ta ansvar i ombudsroller.
Aktivt medverka i verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete
Om Slottsovalen
Slottsovalen är ett litet hemtrevligt äldreboende i skärgårdsmiljö, med havet inpå knuten. Vår inriktning är demensomsorg och vi har 40 platser. Verksamheten är i ett plan och vår fantastiska innegård möjliggör utevistelse året runt. Hos oss finns engagerad personal, närvarande ledarskap och inte minst fantastiska boende!
För mer information om vårt äldreboende besök www.norlandia.se/slottsovalen
Hos oss får du:
Löneappen Cappy: se intjänad lön, preliminär löneutbetalning, lediga pass mm.
Lingio: språkstöd i svenska direkt i en app
Hälsoresan: vårt hälsokoncept med hälsoaktiviteter, inspiration och utmaningar
Utveckling: digitala utbildningar och verktyg i jobbet
Friskvård: friskvårdsbidrag
Karriär: möjligheter att utvecklas och växa internt
Trygghet: kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar
Förmåner: rabatter och erbjudanden via samarbetspartners (t.ex. resor, hotell, gym)
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vill göra skillnad och vill bidra till att skapa ett Gott Liv – Varje dag för våra boende. Vi ser gärna att du är flexibel, ansvarstagande, ödmjuk och lyhörd. Du ska trivas med att samarbeta med andra samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren och skapa förtroende. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och delar vår värdegrund.
Du behöver ha bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska från Socialstyrelsen
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom vård och omsorg
Du behöver ha goda kunskaper inom dokumentation
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift
Vi ser gärna att du har god datorkunskap/datorvana
Vi vill att du har god kännedom om de nationella kvalitetsregister som är aktuella för verksamheterna
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 75 % eller enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning: vi tillämpar 6 månaders provanställning
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef: Ulrika Arousell
Telefonnummer: 08 570 367 67
E-postadress: ulrika.arousell@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8016061-2084953". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Care AB
(org.nr 556576-2266), https://jobb.norlandia.se
Farsta slottsväg 3 (visa karta
)
134 40 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg Jobbnummer
9991451