Undersköterska sökes till resursteam inom hemtjänsten i Norra innerstaden
Stockholms kommun / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vill du vara med i vår nya satsning på ökad kontinuitet och kvalitet för våra kunder? Trivs du i en föränderlig miljö där du får möjlighet att träffa många kollegor och nya kunder? Då är det dig vi söker till vårt resursteam inom hemtjänsten!
Vi erbjuder
Som medarbetare i resursteamet har du din huvudplacering inom hemtjänst team Gärdet men du kommer också att arbeta inom våra andra hemtjänstenheter inom Norra innerstaden när behov uppstår.
De andra hemtjänstenheterna du kommer utföra arbete inom är team Fältöversten, team Östermalmstorg, team Stadion, team City samt team Karlberg. I det fall du tjänstgör i någon av dessa så kommer du utgå ifrån respektives enhets kontor. Du behöver därför trivas med att arbeta i en omväxlande miljö där du ofta lär känna nya kunder och kollegor.
Hemtjänst Team Gärdet har sitt kontor i trevliga lokaler nära tunnelbanestationen Gärdet. Våra kunder finns både i närområdet till kontoret men också vid Ruddammen, Norra Djurgårdsstaden, Universitetet, Djurgården samt Hjorthagen. Därför behöver du vara bekväm med att använda cykel som färdmedel i arbetet. På enheten finns även två bilar. Arbetstiden är förlagd på dagar, kvällar och helger. Personalgruppen består av undersköterskor och vårdbiträden samt samordnare, administratör och enhetschef. Tillsammans är vi ett glatt och ansvarsfullt team som värnar om våra kunder och kollegor.
Din roll
Din roll som medarbetare i resursteamet innebär ett arbete med stort ansvar. Som undersköterska inom hemtjänstens resursteam ger du god omvårdnad och social omsorg till alla våra kunder utifrån aktuellt biståndsbeslut. Arbetsuppgifterna innebär att du hjälper och stödjer kunden i det dagliga livet med exempelvis personlig omvårdnad, städning, tvätt, inköp samt diverse olika aktiviteter. Arbetet innebär också dokumentation så som att skriva och följa upp genomförandeplaner samt föra regelbundna journalanteckningar kopplat till kund. Du samarbetar med andra aktörer inom äldreomsorgen, exempelvis hemsjukvård och biståndshandläggare.
Din kompetens och erfarenhet
Du behöver ha:
• undersköterskeutbildning
• God datorvana och erfarenhet av att arbeta i digitala system.
• Vana av att dokumentera.
• God kunskap i det svenska språket i tal och skrift.
• Kunna cykla i trafik.
Meriterande:
• Bevis på skyddad yrkestitel.
• Erfarenhet av arbete inom hemtjänst/ordinärt boende.
• Erfarenhet av att arbeta med demens och psykisk ohälsa.
Som person har du ett respektfullt bemötande, är stabil och har förmåga att anpassa arbetet utifrån förändrade omständigheter. Då du är anställd inom hemtjänstens resursteam är det viktigt att du är professionell, initiativtagande och tycker om variation i arbetet. Du behöver vara flexibel, självgående och samtidigt har lätt för att samarbeta med kollegor, chefer, våra kunder och anhöriga. Du har möjlighet att utvecklas genom att arbeta inom olika hemtjänstenheter. Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad med empatisk förmåga och drivs av att ge god service och en trygg omsorg till våra kunder oavsett vilken enhet du arbetar på.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, hos Stockholms stad, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Du beställer ett utdrag från Polismyndighetens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4909". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstaden, Område hemtjänst, Team Gärdet Kontakt
Anitta Asikainen anitta.asikainen@stockholm.se 08-50810479 Jobbnummer
9481218