Undersköterska sökes till Hemtjänsten i Mölnlycke - Härryda kommun
2026-05-29
Att arbeta i Härryda kommun innebär inte bara att du blir del av en engagerad organisation - du erbjuds också konkurrenskraftig lön och goda villkor som speglar din kompetens och ditt engagemang.
Hemtjänsten Tätort Mölnlycke är placerad centralt i Mölnlycke nära till ett flertal butiker, restauranger och med goda buss- och tågförbindelser. Vi söker nu en undersköterska för en tjänst med start omgående eller enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara stöd hos brukaren i deras hem med daglig hygien, social samvaro, aktiviteter, ledsagning till läkare/samhällsbesök samt vissa hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. I ditt arbete ingår även vardagliga sysslor såsom städning, måltidsstöd, tvätt med mera.
Du kommer att arbeta dag/kväll samt helgtjänstgöring varannan helg.
Samplanering
Härryda kommun arbetar för att öka grundbemanningen och minska behovet av timanställningar. Samplanering innebär att du har en hemmaenhet men vid behov även kan arbeta arbetspass på andra enheter inom kommunen. Syftet är att säkerställa kontinuitet och trygg omsorg för brukarna, samtidigt som du som medarbetare får variation, bredare erfarenhet och möjlighet till kompetensutveckling. Introduktion ges för att du ska känna dig trygg.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska
Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt
Tidigare arbete inom vård och omsorg
God digital kompetens, gärna erfarenhet av social dokumentation
Förmåga att ta emot, utföra och följa delegerade HSL-uppgifter
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar i det dagliga arbetet
Meriterande
B körkort
Erfarenhet av arbete inom hemtjänst
Erfarenhet av delegerade HSL-uppgifter
Erfarenhet av verksamhetssystem såsom Treserva och TES
Erfarenhet av arbete och dokumentation i BPSD-registretDina personliga egenskaper
Hög integritet och professionellt förhållningssätt
Empatisk och lyhörd
Ansvarstagande och pålitlig
Självständig med god planeringsförmåga
Samarbetsförmåga och gott bemötande
Vi erbjuder
Heltid som norm
Hög andel utbildade undersköterskor
Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex
Verksamheter med nöjda brukare
Satsning på kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag 3000 kronor per år
Läs mer på kommunens hemsida harryda.se.
Övrig information
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
I samband med ansökan besvarar du ett antal urvalsfrågor. Svaren används som en del av urvalsprocessen. CV och svar ska vara formulerade på svenska. För att erhålla anställning ska giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas i oöppnat kuvert vid intervju.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Marie Holbek, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker. I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
I den här rekryteringen tar vi inte emot personliga brev. Du kommer istället få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan. Svaren på frågorna används som del i urvalet tillsammans med ditt CV. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "C323705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
)
435 80 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Rekryterare
Abdou Touam abdou.touam@harryda.se 031-724 86 27
