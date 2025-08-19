Undersköterska sökes till helgtjänst på Träslövsvägen 27
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Socialförvaltningen erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete inom vård och omsorg där du kan arbeta på varierande tider.
Arbetar du med vård och omsorg i Varbergs kommun så är du i en organisation där vi sätter människors behov av hjälp i centrum. Det handlar också om att bemöta alla med respekt. Kvalitet inom socialt arbete betyder att vi levererar omsorg och service som motsvarar den enskildes behov. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt där vi i alla led fokuserar på de resurser och den vitalitet som finns hos varje människa.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som helganställd får du möjlighet att arbeta i genomsnitt 30 timmar per vecka och ändå få heltidslön. Arbetstiden är förlagd till tre dagar per vecka fredag till söndag eller lördag till måndag och ett extra arbetspass läggs in var tredje vecka. Arbetstiden är både dag och kväll.
Du hjälper till med personlig omvårdnad, hygien, förflyttningar och måltider men också med att skapa social samvaro och meningsfulla aktiviteter som bidrar till glädje och livskvalitet. Din insats är mer än ett arbete, det är en chans att ge trygghet och värme till människor när de behöver det som mest.
Du får använda både uppmärksamhet och känsla när du observerar förändringar i hälsa och välmående, och dokumenterar detta i våra journalsystem på ett noggrant och respektfullt sätt. Arbetet sker ofta i nära samarbete med både kollegor och anhöriga, för att tillsammans ge bästa möjliga stöd.
Som anställd i Varbergs kommun ingår resurspass, vilket innebär att du kommer att arbeta på andra verksamheter utöver din grundplacering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är färdigutbildad undersköterska eller som studerar till undersköterska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du kunna visa upp giltigt arbetstillstånd tillsammans med pass, nationellt id-kort eller personbevis.
ÖVRIGT
Rekryteringen sker löpande under ansökningsprocessen.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Ersättning
