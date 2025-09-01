Undersköterska sökes till Björkelids äldreboende - Härryda kommun
Härryda kommun / Undersköterskejobb / Härryda
2025-09-01
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara ett stöd hos brukaren med daglig hygien, social samvaro och aktiviteter, städning, måltidsstöd, tvätt och mycket mer. Arbetet innefattar delegerade arbetsuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån brukarnas individuella behov. Vi arbetar med ombudsuppdrag, där du som medarbetare både har möjligheter att utvecklas och vara del i utveckling av verksamheten. Kontakt med anhöriga och ansvara för social dokumentation ingår. Du kommer att arbeta dag/kväll samt helg tjänstgöring.Härryda kommun arbetar med att minska andel timanställda och istället öka grundbemanningen. Kommunen tillämpar därför samplanering vilket innebär att du kommer att göra en del arbetspass på andra enheter, men din huvudsakliga arbetstid utförs på din hemmaenhet. Kvalifikationer
Vi söker dig som ser möjligheter framför hinder och som arbetar med ett salutogent synsätt med hög kvalitet i omvårdnadsarbetet. För att lyckas i det här arbetet bör du ha god samarbetsförmåga, arbeta kvalitetsmedvetet och förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Som person är du empatisk, flexibel och ansvarsfull med ett genuint intresse att arbeta med människor. Verksamheten förutsätter att du tar delegation och utför arbetsuppgifter enligt HSL. KompetenskravFör att vara aktuell i denna rekrytering behöver du uppfylla nedan:* Utbildad undersköterska* Goda kunskaper i svenska språket muntligt och skriftligt* Goda datakunskaper, gärna med erfarenhet av social dokumentationMeriterandeDet är meriterande om du:* Tidigare arbetat inom vård och omsorg* Vidareutbildning inom demens, psykiatri, välfärdsteknik* Tidigare arbetat med kvalitetsarbete* Erfarenhet av Treserva, TES och BPSD RegistretVi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och bemötande. Vi erbjuder dig:* 37 timmars vecka som heltid.* En arbetsplats där en hög andel av dina kollegor är utbildade undersköterskor, 92 procent närmare bestämt.* Arbetsplatser och chefer som får höga betyg enligt medarbetarindex. * Verksamheter med nöjda brukare. Enligt brukarundersökningar är Härryda kommuns äldreboenden topp 25 i landet. * Heltidstjänst om du vill - eller deltid om det passar dig bättre.* En verksamhet i framkant inom digitalisering, vi har bla. tekniska hjälpmedel så som digitaliserade larm, digital signering och dokumentation i BPSD Registret * Friskvårdsbidrag på upp till 3 000 kronor per år.Till denna ansökan behöver du svara på ett antal urvalsfrågor i samband när du ansöker. Svar på frågorna används som en del i urvalsprocessen. För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister , Kontroll av egna uppgifter, uppvisas. Belastningsregister beställer du på polisens hemsida. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Enhetschef
Enhetschef
Eva Sellgren eva.sellgren@harryda.se 031- 724 84 65
9486398