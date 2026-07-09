Undersköterska sökes för ständig helgtjänstgöring, Sotenäs kommun
Sotenäs Kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Sotenäs Visa alla undersköterskejobb i Sotenäs
2026-07-09
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sotenäs Kommun, Omsorgsförvaltningen i Sotenäs
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Här ingår följande verksamheter Kvarnbergets äldrecentrum, Hunnebohemmet inkl Korttidsenheten, Hemtjänst Sotenäs ( Hemtjänst Norr och Hemtjänst Söder) Kommunalprimärvård och rehab,Publiceringsdatum2026-07-09Beskrivning
Ett meningsfullt arbete – i en av Sveriges vackraste kommuner.
Vill du vakna varje dag och veta att du gör skillnad – på riktigt?
Vill du arbeta nära havet, bergen och den unika bohuslänska naturen som bara Sotenäs kan erbjuda? Då kanske du är vår nästa kollega!
Omsorgsförvaltningen söker nu en undersköterska för ständig helgtjänstgöring inom hemtjänsten. Anställningsformen är en tillsvidareanställning inom omsorgen med visstidsanställning på ständig helgtjänstgöring. Beskrivning
I hemtjänsten i Sotenäs arbetar vi med att skapa trygghet, livskvalitet och kontinuitet för våra brukare – där varje möte räknas. Våra insatser ges enligt Socialtjänstlagen och vi stöttar hela Sotenäs kommun.
Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och i Sotenäs kommun. Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/
Ständig helgtjänstgöring är anställningsformen för dig som vill arbeta alla helger och innebär att du arbetar 28 timmar/vecka förlagt till dag- och kvällstid. Du arbetar antingen fredag till söndag eller lördag till måndag. Övrig tid förläggs under andra veckodagar för tex APT och utbildning. 28 timmars arbetstid ger dig en heltidslön.
Som undersköterska arbetar du självständigt men med stöd av ett engagerat team.
Du:
Ger omsorgs- och serviceinsatser med ett varmt, professionellt bemötande
Arbetar utifrån individuella behov för att skapa trygghet och kvalitet
Utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen
Dokumenterar och upprättar genomförandeplaner enligt gällande riktlinjer
Stöder våra brukare i stunden – med närvaro, respekt och omtankeKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har B‐körkort
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har datorvana
Är empatisk, lyhörd och trygg i mötet med människor
Ser värdet i ett gott bemötande – även när världen sover
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och referenser.Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en kommun där naturen alltid finns nära: havet som glittrar i månskenet, klipporna som lyser i grårosa toner och den friska bohuslänska luften som följer dig mellan hembesöken.
Här gör du skillnad för andra – och får samtidigt en arbetsmiljö som gör gott för dig.
Låter det som något för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Du behöver inte bifoga personligt brev - däremot är det viktigt att du besvarar de frågor som du får ta del av när du skickar in din ansökan och som ligger till grund för det första urvalet vi gör. CV kan med fördel bifogas.
Utdrag ur belastningsregistret kommer begäras in inför en eventuell anställning så det är bra om du beställer detta ifrån polismyndigheten i god tid. För yrkesroller inom omsorgen används Kontroll av egna uppgifter enligt blanketten "Belastningsregister för enskild person (442.3)". https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
och kuvertet ska vara oöppnat när du lämnar till arbetsplatsen.
Fakta om ständig helgtjänst:
Med helg avses arbete dag eller kväll tre dagar i sträck. Du arbetar antingen fredag till söndag eller lördag till måndag. Varje arbetsdag är 8-9 timmar vilket innebär 28 timmar veckoarbetstid.
Du får en ordinarie heltidslön plus ob-ersättning för helgdagarna.
Avdelningen för Äldreomsorg och kommunal primärvård inom Omsorgsförvaltningen
Övrig information:
Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
Information till kandidatförmedlare, rekryteringskonsulter och annonssäljare
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sotenäs Kommun
(org.nr 212000-1322), http://www.sotenas.se/invanare/ledigajobb.106.32ee29ac120fa660f3180003366.html
Parkgatan 46 (visa karta
)
456 80 KUNGSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sotenäs kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Kommunals expedition 0523-31112 Jobbnummer
9998427