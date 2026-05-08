Undersköterska slutenvård/rotation till öppenvård hematologiska kliniken
Vill du arbeta med högspecialiserad vård där du verkligen gör skillnad?
Nu söker vi två undersköterskor till en vardera fast tjänst på hematologiska kliniken. Huvuduppdraget är placering inom slutenvård (inklusive nattarbete) med rotation till öppenvård. Det innebär att du regelbundet har arbetspass på mottagningen samt täcker upp där under semester.
Hematologiska kliniken är belägen i O-huset på Universitetssjukhuset i Linköping. Här utreder, behandlar och vårdar vi patienter från 18 år och uppåt med sjukdomar i det blodbildande systemet, såsom anemier, leukemi, lymfom och myelom.
En viktig del av vår verksamhet är högspecialiserad vård, inklusive autolog och allogen stamcellstransplantation. Vi har både planerad och akut inskrivning av patienter och ett nära samarbete med vår mottagning och dagvård.
Avdelningen består av enkelrum och isoleringsrum med sluss anpassade för transplantations-patienter, i nuläget har vi 13 platser för inneliggande vård. Mottagningen ligger i anslutning till avdelningen och har 10 behandlingsplatser för dagvårdspatienter, rum för läkarmottagning samt benmärgsundersökning. Vi ligger i framkant genom att erbjuda nya läkemedel, inkludera patienter i forskningsstudier och utveckla polikliniska arbetssätt.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om din karriärväg som undersköterska här.Publiceringsdatum2026-05-08Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på avdelningen arbetar du med basal och specifik omvårdnad av patienter med hematologiska sjukdomar.
Omvårdnad under och efter medicinska behandlingar (ofta cytostatika).
Stöd vid nutrition och vätskebalans.
Hjälp med personlig hygien, ADL och mobilisering.
Provtagning (venprov), kontroller och observation av vitalparametrar.
Riskbedömningar och uppföljning av omvårdnadsåtgärder samt dokumentation.
På mottagningen arbetar du självständigt i samverkan med både läkare och sjuksköterskor. Det är både planerade och akuta patientbesök. Dina arbetsuppgifter innebär att:
Assistera läkare vid benmärgsundersökning.
Venprovtagning samt att självständigt omhandta provtagningsmaterial samt administration runt detta.
Ha en samordnande roll i öppenvård till exempel att bevaka vård till vård telefon.
Du arbetar personcentrerat med god kvalitet och i nära samarbete med sjuksköterskor, läkare och andra yrkeskategorier.
Många av våra patienter är initialt uppegående men påverkas både fysiskt och psykiskt av behandlingarna, vilket gör din roll extra viktig. Patienterna återkommer ofta, vilket ger möjlighet att bygga relationer över tid.
För oss är det viktigt med rätt person är på rätt plats. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och referenser om tidigare arbetsprestation är en viktigt del i processen.
Om dig
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska med examensbevis och skyddad yrkestitel.
Har erfarenhet från slutenvård och/eller öppenvård.
Erfarenhet från hematologi kan vara meritande.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har god datorvana, gärna erfarenhet av Cosmic.
Som person ser vi att du är:
Trygg och kommunikativ.
Serviceinriktad och lyhörd.
En god lagspelare.
Trygg i att arbeta självständigt och att prioritera arbetsuppgifter,
Strukturerad och ansvarstagande.
Flexibel och stresstålig.
Tycker om att jobba med förbättringar.
Ansökan och anställning
Arbetet är i huvudsak inom 24/7 vilket innebär dag, kväll, natt och helg samt storhelg enligt schema men med stående rotation till öppenvård. Det finns möjlighet till önskemål kring schemat. Vi jobbar aktivt med vidareutbildning och kompetensutveckling inom vårt område.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.
9901339