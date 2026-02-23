Undersköterska/skötare Till Spot Vid Psykiatriska Kliniken Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-02-23
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårdsmottagningar och behandlingsenheter.
Vi söker nu undersköterska/skötare till vårt specialistpsykiatriska omvårdnadsteam
SPOT-team (specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam) som organisatoriskt ligger under Akut- och bedömningsenheten. Syftet med SPOT är att minska behovet av inläggningar och förkorta vårdtiden i slutenvård. De samarbetar även med klinikens mottagningar för att stödja patienten vid försämringar. SPOTs arbetssätt ligger i linje med utvecklingen mot nära vård och ska fylla en funktion mellan öppen- och slutenvård.
Teamets uppgift blir att arbeta intensivt under kortare perioder med patienter som lider av svår psykiatrisk sjukdom när försämring uppstår eller i samband med utskrivning från slutenvård för att trygga hemgången. Vår målsättning är att öka patienternas möjlighet att klara sig i sin hemmiljö.
Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård och behandling som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.
Som undersköterska/skötare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande med fokus på den enskilde patientens behov, exempel på arbetsuppgifter är stödjande och motiverande samtal, krishantering och bedömningar. Vi arbetar även med att arbeta fram hållbara strukturer tillsammans med patienten.
Uppdraget omfattar arbete på dagtid, samt kväll och helg. Arbetet innebär mottagningsbesök, hembesök och telefonkontakter.Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
Har du erfarenhet av arbete med vård av psykiatriska patienter/brukare är det meriterande. Även kunskap och erfarenhet inom till exempel ätstörningsvård, motiverande samtal och FACT är meriterande.
Som person är du trygg och stabil med god självinsikt. Du trivs att arbeta i en omväxlande miljö, har god anpassningsförmåga och ser möjligheter i förändringar. Det är viktigt att du har gott omdöme och att du kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar i ditt arbete. Vi arbetar i team och det är viktigt du kan samarbeta med kollegor på ett smidigt och lyhört sätt.
B-körkort krävs
Vi lägger vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
