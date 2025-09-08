Undersköterska/skötare till specialpsykiatriskt omvårdnadsteam
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Undersköterskejobb / Hudiksvall Visa alla undersköterskejobb i Hudiksvall
Psykiatrin i Region Gävleborg befinner sig mitt i en spännande förändringsresa och nu startar vi upp ett specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam - SPOT. Teamet arbetar patientnära med en vårdnivå mellan öppenvård och heldygnsvård och kan ge mer skräddarsydd hjälp där patienten befinner sig. Det kan till exempel handla om suicidriskbedömning, krisplanering, ångesthantering, stödsamtal och hjälp att följa medicinering. SPOT-teamet arbetar tillsammans med kommuner och andra viktiga aktörer för att ge ett mer sammanhållet stöd till patienten.
Nu söker vi en undersköterska/skötare som vill vara med och forma framtidens psykiatriska omvårdnad. Tillsammans gör vi skillnad!Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
I det här uppdraget kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla arbetssätt och rutiner som gynnar våra patienter och deras närstående. Din förmåga att skapa trygghet och bygga starka relationer blir avgörande för teamets framgång.
Som undersköterska/skötare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• hembesök
• telefonrådgivning
• stödjande samtal
• mottagningsbesök
• olika aktörer genom samverkansmöten eller SIP.
Hos oss får du
• vara med och starta upp och utveckla en helt ny verksamhet
• ett kreativt och stödjande arbetsklimat
• goda utvecklingsmöjligheter.
Vi är mån om dig som medarbetare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Som undersköterska/skötare hos oss blir du en viktig del i ett engagerat team som tillsammans bygger upp en verksamhet från grunden. Vi söker dig som är initiativtagande och ser vad som behöver göras och inte är rädd för att tänka utanför boxen. Du är kreativ och vågar prova nya arbetssätt och metoder samtidigt som du är självgående och trivs med eget ansvar och tar dig an nya uppgifter med ett stort engagemang. Vidare är du strukturerad och har koll på detaljer utan att tappa helhetsperspektivet.
För att lyckas i rollen ska du
• vara utbildad undersköterska eller skötare
• ha erfarenhet av arbete inom psykiatri.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Låter detta som din nästa utmaning? Varmt välkommen med din ansökan!
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
