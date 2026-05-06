Undersköterska/skötare till Psykiatrisk intensivvårds och beroendeavdelning
Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset EskilstunaPubliceringsdatum2026-05-06
Psykiatriska Intensiv- och Beroendeavdelningen är en akutpsykiatrisk avdelning med 12 vårdplatser, som främst är riktad för vård av personer med beroendeproblematik med eller utan samtidig annan psykisk sjukdom. Vården är utformad utifrån ett helhetsperspektiv där personens individuella behov och globala livssituation beaktas. På avdelningen bedrivs farmakologisk behandling, ECT (elektrokonvulsiv terapi), vårdande samtal och omvårdnad utifrån personcentrerad vård. Vi ser även till personens sociala och ekonomiska situation och jobbar med trygg och säker utskrivning. Psykolog finns också att tillgå via öppenvården. Vi är ca. 28 personer som arbetar på avdelningen bestående av sjuksköterskor, skötare läkare, kurator och medicinsk sekreterare.Arbetsuppgifter
Utifrån personcentrerad vård, ska du tillsammans med patienten och i samråd med kollegor och ev. patientens anhöriga, samarbeta kring personens/patientens omvårdnadsbehov, utifrån ett helhetsperspektiv. Här ingår att stödja och motivera patienten att klara av sin vardag, genom stöd med basal omvårdnad, vårdande samtal, motivationsarbete, observation, dokumentation i Cosmic, Du ska även kunna vara med i olika möten, som t ex SIP, rond, läkarsamtal och förvaltningsrätt. Du ska stödja patienten i att försöka förstå sin sjukdom och hantera sina olika känslouttryck som t ex skam, oro, ilska, ångest och rädsla. Samverkan med psykiatrisk öppenvård, kommunen och andra instanser är vanligt förekommande. I vårdarbetet ingår också att göra vardagliga aktiviteter med patienten och en del av dem sker också utanför avdelningen, vid t. ex. promenader, hembesök, besök till myndighet och studiebesök. Vårdtekniska uppgifter ingår också, såsom provtagning, sårvård, KAD, hantera EKG och bladderscanner.
Din kompetens
För tjänsten krävs att du förutom din professionskunskap kan arbeta både självständigt och i team. Du ska kunna ta egna initiativ, vara flexibel och ha god samarbetsförmåga. Du ska vara utbildad skötare/undersköterska med tillägg psykiatri. Erfarenhet, referenser, äkta engagemang, vilja att utveckla vården och god kommunikativ förmåga är meriterande. Stor vikt läggs på personliga egenskaper. Körkort B är fördelaktigt.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef, Sofia Haag 0721436327
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Intensivvård och Beroendeavdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-05-28.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
