Undersköterska/skötare till psykiatrisk akutmottagning och mobilt team
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Undersköterskejobb / Gävle Visa alla undersköterskejobb i Gävle
2025-09-04
Den psykiatriska akutmottagningen tar emot personer över 18 år som behöver akut hjälp vid allvarliga psykiatriska tillstånd. Här görs en bedömning för att avgöra vilken fortsatt vård som är mest lämplig. Utöver mottagningsarbetet har vi ett akutpsykiatriskt mobilt team som arbetar för att erbjuda prehospitala och förebyggande insatser på andra platser än sjukhuset. Genom detta utvecklar vi nya arbetssätt för att stärka samverkan och möjliggöra snabbare och mer riktade insatser direkt på plats.
Vill du vara en del av en dynamisk och utvecklingsinriktad arbetsplats där du gör verklig skillnad? Välkommen till oss.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som undersköterska/skötare inom vuxenpsykiatrins heldygnsvård har du en central roll i vårdteamet, där du bidrar med ditt unika omvårdnadsperspektiv och arbetar i nära samverkan med olika yrkesprofessioner, patienten och dess anhöriga för att säkerställa bästa möjliga vård. I och med att vi ansvarar för egen nattbemanning vid den psykiatriska akutmottagningen kan blandade skift förekomma. Tjänsten erbjuder en varierad och dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik, och där du får en bred inblick i olika psykiatriska tillstånd och möjligheten att göra verklig skillnad för patienterna.
Hos oss möts du av en dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik. Arbetet ger dig en bred inblick i olika psykiatriska tillstånd och möjligheten att göra verklig skillnad för patienterna.
Som undersköterska/skötare hos oss arbetar du bland annat med
• bedömning av omvårdnadsbehov, genomförande av åtgärder, uppföljning, dokumentation och vidare planering
• telefonrådgivning, hantering av ärenden via Min vård Gävleborg samt omvårdnadskonsultationer
• samtal och stöd till patienter och deras anhöriga
• samverkan med andra aktörer såsom somatisk akutmottagning, ambulans, polis och psykiatrisk öppenvård.
Hos oss får du
• en stimulerande arbetsmiljö med engagerade och stöttande kollegor
• en varierad tjänst där du får arbeta med olika psykiatriska tillstånd
• möjlighet att vara en del av utvecklingsarbeten inom verksamheten
• goda förutsättningar för kompetensutveckling inom olika specialistområden.
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och ser möjligheter istället för hinder. Du delar gärna med dig av din kompetens och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö. Under stressiga förhållanden behåller du ditt lugn och agerar stabilt.
Som person är du positiv, engagerad och strukturerad, med en god samarbetsförmåga. Det viktigaste för oss är att du har ett genuint intresse för att arbeta med människor med psykiatrisk problematik och att du vill vara en del av vårt arbete med att utveckla verksamheten framåt.
I rollen som undersköterska/skötare ska du
• vara legitimerad undersköterska
• ha erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård.
För den här tjänsten är det meriterande med erfarenhet av somatisk akutvård och även erfarenhet från beroendevård. Intresse för verksamhetsutveckling, samverkan och teamarbete är också meriterande.
Tjänsterna omfattar två fasta anställningar (tillsvidare) samt ett vikariat på 100 procent under en föräldraledighet.
I rekryteringen kommer vi att ta hänsyn till personlig lämplighet för tjänsten.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
