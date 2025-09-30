Undersköterska/skötare till beroendemottagningen i Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2025-09-30
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är en specialistpsykiatrisk klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har 2 allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter.
Vi söker nu en undersköterska/skötare till Beroendepsykiatriska mottagningen som är en del av psykiatriska kliniken vid Umeå Universitetssjukhus. Vi består av två verksamheter: Mottagningen för läkemedelsassisterad rehabilitering och behandling vid opiodberoende (Laro) och dubbeldiagnosmottagningen (DDM).
Tjänsten gäller undersköterska/skötare på DDM. DDM vänder sig till patienter som har ett svårt substans-/alkoholbrukssyndrom enligt DSM-5 samt en psykiatrisk samsjuklighet som kräver specialiserad psykiatrisk vård. Vi arbetar teambaserat enligt case managementmodellen och teamen består av läkare, psykolog, kurator, skötare och sjuksköterska. Både Laro och DDM har tillgång till arbets- och fysioterapeut vid behov. DDM samverkar i hög grad med andra samhällsaktörer och myndigheter som exempel Socialtjänst, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Kriminalvården m.fl.
Region Västerbotten tillhandahåller grundläggande/orienterande utbildningar i missbruk/beroende och Motiverande samtal.
Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete där du kommer få arbeta multiprofessionellt med engagerade kollegor. Som undersköterska/skötare har du en bidragande roll i att förbättra livskvaliteten för de patienter som vi behandlar.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som undersköterska/skötare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Att arbeta som undersköterska/skötare inom psykiatrisk öppenvård är ett mycket varierande och spännande arbete. Kärnan i vår verksamhet är mötet med patienten. Du bokar självständigt in personer på telefonbesök, digitala besök och mottagningsbesök. Du gör bedömningar och behandling av personers psykiska mående utifrån ett hälso- och helhetsperspektiv. Konsultation och samarbete sker i tvärprofessionella team tillsammans med läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Telefonrådgivning och receptförfrågan sker oftast via tele-q men även via 1177. Viss provtagning ingår i arbetet. I arbetet kan det ingå hembesök varvid körkort är meriterande, men det är inget krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd omvårdnadsutbildning som undersköterska/skötare och med intresse av psykiatri. Du är en närvarande och varm person som med expertkunskap och omsorg bidrar till en helhetssyn som gör vårdprocessen bättre och tryggare. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för andra människor. Då det är mycket telefonkontakt så läggs stor vikt vid att du har gott bemötande och språklig kunskap.
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
