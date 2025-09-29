Undersköterska/Skötare sökes till Beroende avdelning 368 - vikariat
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Avdelning 368 bereder vård för abstinensbehandling/nedtrappning av alkohol, läkemedel och narkotika.
All vård bedrivs med frivillig vård enligt HSL. Patienterna ska ges trygg och säker abstinensbehandling genom läkemedel, sociala planeringar och samverkan. Detta med stöd av socialtjänst och öppenvård
Om arbetet
Vi söker just dig som är utbildad undersköterska till ett vikariat under en föräldraledighet med start i januari/februari 2026 till och med februari 2027.
Dina arbetsuppgifter är omväxlande och kommer bestå av provtagning, ta vitalparametrar och ge god omvårdnad. På vår avdelning arbetar vi dagligen med sambedömning där du som undersköterska tillsammans med sjuksköterska och andra professioner bedömer patienterna.
Patienter med olika beroendetillstånd har ofta betydande somatisk samsjuklighet vilket innebär att det blir ett perspektiv att upptäcka och behandla dessa tillstånd under vårdtiden.
Den viktigaste uppgiften vi har är att ge god omvårdnad. Vi finns här för patienten.
Vi arbetar dag, kväll och helg. Två helger av fem.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig en positiv och trevlig arbetsplats med tydligt patientfokus.
Dessutom erbjuder vi även följande:
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska/skötare. Har du ingen större erfarenhet av abstinensbehandling/nedtrappning så finns all möjlighet att lära sig det på plats.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
