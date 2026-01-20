Undersköterska/skötare Psykiatriska kliniken i Umeå Semestervikariat 2026
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-01-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå i Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet samt ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter.
Vid Psykiatriska kliniken arbetar vi för en jämlik vård för alla och en omvårdnad som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.
Psykiatriska klinikens finns numera i ett nybyggt hus här präglas vårdmiljön av tanken om vårdmiljöns betydelse för främjande av hälsa. Arbetsmiljön stöttas av modern teknik och forskning vilket märks på ljus- och kommunikationssystem. Kliniken är klimatsmart genom självförsörjning av bland annat el och värme.
Vi söker undersköterskor/ skötare till slutenvården vid Psykiatriska kliniken i Umeå för semestervikariat.
De avdelningar som är i behov av semestervikarier är:
• Avdelning 1 är en akutpsykiatrisk avdelning som vårdar patienter med ångest och neuropsykiatriska diagnoser men även patienter som inte tidigare haft kontakt med psykiatrin.
• Avdelning 2 är inriktad mot psykos och affektiva sjukdomar.
• Avdelning 4 är en beroendeavdelning med tillhörande tillnyktringsenhet.
• Rättspsykiatrin vårdar patienter som är dömda till vård eller som är frihetsberövade och i behov av akut psykiatrisk vård.
• Akut- och bedömningsmottagningen riktar sig till en bred psykiatrisk patientgrupp. Mottagningens uppdrag innefattar psykiatrisk akutsjukvård, diagnostik och behandling.
För att du ska känna dig trygg i dina arbetsuppgifter kommer du att få introduktion, utbildning och handledning.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som undersköterska/skötare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Undersköterskans/skötarens främsta uppgift är att stödja och motivera patienten att klara sin vardag, oftast genom samtal. I arbetet ingår ofta att göra vardagliga aktiviteter.
Undersköterskans/skötarens är ofta kontaktperson eller med i ett vårdlag till en eller flera patienter. Det innebär bland annat att vara den som finns närmast patienten och dess anhöriga och har en samordnande roll vid möten med olika instanser.
I din roll som undersköterska/skötare ingår arbetsuppgifter som provtagning, somatiska kontroller och omläggningar.
Dokumentation i journalsystem ingår i arbetet.Kvalifikationer
Du har godkänd omvårdnadsutbildning motsvarande skötarutbildning eller undersköterskeutbildning.
Du är också välkommen som sökande om du studerar vid:
• Sjuksköterskeprogrammet (avslutat termin 3)
• Läkarprogrammet (avslutat termin 5)
• Psykologprogrammet (avslutat termin 4)
• Socionomprogrammet (avslutat termin 6)
Alternativt har dokumenterad erfarenhet av vårdarbete.
ÖVRIGT
Kontakt med chef
Ann Larsson avdelningschef för avdelning 2, ann.larsson@regionvasterbotten.se
Nils Lindholm avdelningschef, avdelning 1 och 4, nils.lindholm@regionvasterbotten.se
Ida Markström biträdande avdelningschef, avdelning 1och 4 ida.markstrom@regionvasterbotten.se
Ulrika Bertilsson biträdande avdelningschef, rättspsykiatrin ulrika.bertilsson@regionvasterbotten.se
Niclas Bengtsson avdelningschef akut och bedömning niclas.bengtsson@regionvasterbotten.se
Jenny Uddestrand, biträdande avdelningschef, akut och bedömning jenny.uddestand@regionvasterbotten.se
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300507". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Jobbnummer
9693202