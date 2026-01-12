Undersköterska/skötare/behandlingsassistent Till Spot, Ö-Vik Sommar 2026
2026-01-12
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi på Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT) söker nu fyra undersköterskor/skötare/behandlingsassistenter för sommarvikariat 2026 med placeringsort i Örnsköldsvik. Vi kan erbjuda ett spännande och varierat arbete. Vi är ett bra arbetslag som trivs tillsammans och arbetar med patienten i fokus. Vi erbjuder en stimulerande och god arbetsmiljö. SPOT tjänstgör mellan 07:30-21:30 på vardagar samt mellan 08:00-21:00 på helger. Vi har fast schema med 6 veckors intervall och tjänstgöring var 3dje helg.
Tjänsterna avser sommarvikariat på heltid från 2026-06-01 till 2026-08-16.
Undersköterska/Skötare/Behandlingsassistent till SPOT, Ö-vik Sommar 2026
I rollen som undersköterska/behandlingsassistent möter du patienter som är i behov av akut- och intensivt psykiatriskt stöd. Vi söker dig som har en god förmåga att skapa bärande relationer till patienter, närstående och samarbetspartners. Att ha en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt likväl som tillsammans med andra yrkeskategorier är en viktig framgångsfaktor. Patientarbetet utförs i form av hembesök, telefonrådgivning, mottagningsbesök eller videobesök.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Intensiv psykiatrisk omvårdnad (tex. stödjande samtal, ångesthantering och suicidprevention)
Psykiatriska bedömningar
Teamarbete
Struktur och planering
Dokumentation
Uppföljningsarbete
Delegerad läkemedelsadministrering
Samverkan
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en utbildning som undersköterska, behandlingsassistent eller skötare
Har erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad
Har mycket god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har en utbildning inom Case management, motiverande samtal och steg 1-utbildning
Har erfarenhet av psykiatrisk samsjuklighet
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
