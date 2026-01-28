Undersköterska/Sjukvårdsbiträde, sommarvikariat Geriatrik Dalen Avd 51-52
2026-01-28
Capio Geriatrik Dalen är beläget i vackra Enskededalen med närhet till tunnelbana vid Blåsut eller buss precis utanför sjukhuset.
På avdelningarna 51 och 52 bedriver vi akutgeriatrisk vård med intag dygnet runt. Till oss remitteras patienter från akuten, ambulansen, slutenvården, hemmet (primärvården) och SäBo. På avdelningarna finns 22-24 vårdplatser vardera och vi är specialiserade på geriatrisk utredning, behandling och omvårdnad. Vanliga diagnoser är bl.a. infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, KOL och diabetes.
Målet under vårdtiden är att upprätthålla ett rehabiliterande förhållningssätt och god personcentrerad vård där alla patienter känner sig välkomna och respekterade. Den geriatriska patienten är komplex och därför behövs ett multiprofessionellt team, bestående av flera olika professioner som sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare m.fl. Detta för att kunna ge en säker och välfungerande vård.
Din roll
Som undersköterska/sjukvårdsbiträde deltar du i omvårdnadsarbetet med dina kollegor och har patienten i fokus. Du ser till att patienterna får lugn och ro, känner sig trygga och får sina behov tillgodosedda.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats med fin gemenskap och med erfarna kollegor att vända sig till då man behöver hjälp och stöd. För oss är det viktigt att vi har högt i tak och att alla är med och bidrar till vår goda stämning och arbetar för en sund arbetsmiljö tillsammans.
Vi erbjuder även:
• Kollektivavtal
• Individanpassad introduktion med krav på utbildning i medicintekniska moment.
• Friskvårdsbidrag
• Ersättning för sjukvård upp till högkostnadsskyddet.
• Frukost en gång i veckan
• Tillgång till gym mot avgift.
• En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Som undersköterska/sjukvårdsbiträde krävs stor förmåga att kunna samarbeta i teamet och vara lyhörd utifrån patientens behov. Vi lägger stor vikt vid att du kan ta självständiga initiativ och prioriterar rätt utifrån din kompetens och erfarenhet. Du behöver goda kunskaper i omvårdnad samt medicinska arbetsuppgifter som t.ex. kateterisering, venösa blodprover, EKG m.m. Vi ser gärna att du som söker är sjuksköterskestuderande på lägst termin 3 eller utbildad undersköterska. Meriterande är tidigare erfarenhet från akutsjukvård och geriatrik.
Vi ser gärna att du kan arbeta en sammanhängande period om 8 veckor under sommaren
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
