Undersköterska/sjuksköterskestudent till Vuxenpsykiatrisk mottagning Köping
2025-10-09
Vill du arbeta i ett engagerat team där gemenskap, utveckling och god stämning står i fokus? Vi söker dig som är utbildad undersköterska - eller sjuksköterskestudent som har slutfört minst termin 4 - och som vill bidra till ett meningsfullt arbete för våra patienter. Här får du möjlighet att växa i din yrkesroll tillsammans med kompetenta kollegor som stöttar varandra i vardagen. Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska eller sjuksköterskestudent hos oss deltar du i det dagliga arbetet med bland annat enklare medicinska uppgifter såsom urinscreening, provtagningsunderlag, kontroller och läkemedelsuppföljning efter delegering. Du bidrar även med dokumentation och hjälper till i receptionen vid behov.
Vidare deltar du i planering, observation, dokumentation och skapar trygghet för patienterna genom hela behandlingsprocessen. Rollen innebär självständiga arbetsuppgifter, men du är alltid en del av ett engagerat team som arbetar för att ge patienterna en säker, respektfull och kvalitativ vård.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatriska mottagningen vänder sig till invånare i Köping, Kungsör och Arbogas kommuner. Vi tar emot patienter som har förstämnings- eller ångestsjukdom, neuropsykiatrisk problematik, social fobi, tvångssyndrom, psykossjukdomar och är i behov av psykiatriska specialistinsatser.
Här arbetar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare, kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, skötare, rehabkoordinator och medicinska sekreterare i tvärprofessionella team runt patienten för att erbjuda bästa möjliga vård. Vi samverkar även i stor utsträckning med såväl externa aktörer såsom kommunala verksamheter samt internt inom regionen med exempelvis slutenvården och familjeläkarmottagningar.
Hos oss välkomnas du till en kompetent medarbetargrupp där vi ställer upp för varandra och ser kunskapsutbyte som en del av vår vardag. Som medarbetare erbjuds du ett nära ledarskap där du ges utrymme och möjlighet att bidra med idéer och förbättringsförslag.
Mottagningen ligger vid Köpings sjukhus med endast tre minuters promenad från järnvägsstationen. Köping är beläget vid Mälarens västra strand med pendelavstånd från övriga städer i Mälardalen och Örebro.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller sjuksköterskestudent som minst slutfört termin 4 (eller är i slutet av termin 4). Det är meriterande om du har några års erfarenhet inom yrket, med fördel inom psykiatri. Om du har arbetat i journalsystemet Cosmic så ser vi även det som meriterande för tjänsten. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. En arbetsdag hos oss kan snabbt förändras och du behöver klara av att ställa om i utmanande situationer och behåller ditt lugn och fokus. Att teamarbetet fungerar är avgörande för patientsäkerheten vilket ställer krav på att du har en god samarbetsförmåga. Du arbetar patientnära och är empatisk och lyhörd i ditt bemötande. Här finns mycket att lära så att vara nyfiken är bra och att alltid våga fråga om du är osäker.
Anställningsvillkor
Vikariat till och med 2026-08-31, med möjlighet till förlängning. Heltid eller deltid utifrån dina önskemål. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 28 oktober 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske digitalt via Plattformen Teams från v.45 och framåt.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
