Undersköterska/Sjuksköterskestudent till Labmedicin, sommarvikariat
Laboratoriemedicin är lokaliserat i både Karlshamn och Karlskrona.
Verksamheten omfattar transfusionsmedicin, klinisk kemi och patologi/cytologi fördelat på 5 avdelningar. Vi arbetar utifrån Regionens värdegrund där alla anställda genom sitt engagemang bidrar till ett gott samarbete vilket ger förutsättningar för en god kvalité på utfört arbete. Goda arbetsförhållanden och god arbetsmiljö är viktiga för oss och vi arbetar för att skapa goda utvecklingsmöjligheter för vår personal. Vi följer den medicinska utvecklingen i syfte att ge våra kunder en god service av hög kvalité. På kliniken finns ca 120 anställda fördelade på en mängd olika yrken.
Om jobbet
Vi söker sommarvikarier till vår provtagningscentral i Karlshamn.
På Provtagningscentralen tar vi prover på patienter med beställningar från vårdcentraler, mottagningar men även från andra sjukhus. Patienterna kan vara i alla åldrar och vi utför venprovtagning, kapillärprovtagning, glukosbelastningar mm. Även här arbetar man ensam men med annan erfaren personal i samma lokal.
Vi lägger stor vikt vid individuellt anpassad introduktion i syfte att ge de bästa förutsättningar för dig i ditt arbete.
Arbetstid är dagtid och sysselsättningsgraden enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska alternativt är sjuksköterskestudent.
För att trivas hos oss bör du uppskatta och vara drivande i det samarbete och dialog som finns på kliniken. Som person ska du tycka om ständigt nya möten och ha patienten/givaren i fokus. Du ska vara engagerad, flexibel och positiv, samt gilla att samarbeta i team. Du ser det också som en självklarhet att man stöttar och hjälper varandra vid behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
