Undersköterska se hit: kom till vårt goa gäng på Barnkirurgen! - Västra Götalandsregionen - Undersköterskejobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg2020-08-26Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Bli en del av vår spännande framtid!Göteborg är ett av fyra center i Sverige inom avancerad barn och ungdomskirurgi.Vi har många olika diagnoser alltifrån medfödda missbildningar till ortopedi och brännskador. Vi har totalt 28 vårdplatser.Vårt mål är att erbjuda våra patienter en god vård som präglas av att vi arbetar tillsammans i multidisciplinära team. Verksamheten uppmuntrar engagemang och utvecklingsarbeten för barn och familjer. I vårt viktiga utvecklingsskede, förstärker vi nu vårt team med ytterligare undersköterskor.Vi ser fram emot vår spännande framtid i ett nytt Barnsjukhus med beräknad inflyttning 2021!Vad kan vi erbjuda dig?När du börjar hos oss erbjuds du en individuellt anpassad introduktion under handledning. Utbildningsinsatser och träning av akuta situationer genomförs regelbundet. Oavsett om du är relativt ny i yrket eller har arbetat några år kommer vi att se till att du känner dig trygg i din roll för att ge bästa möjliga vården, och att du blir en i vårt team. Det finns möjlighet till specialisering inom barnsjukvård.2020-08-26Som undersköterska hos oss får du arbeta med pre- och postoperativ omvårdnad av barn i åldrarna 0-16 år.Vem söker vi?Vi söker dig som är undersköterska. Om du har arbetat med barn tidigare och/eller har en specialistutbildning inom relevant område är det meriterande.Du har en positiv människosyn och en god samarbetsförmåga. Du är flexibel och kan hantera hastigt uppkomna situationer med bibehållet lugn. Du tycker om att vårda barn, ungdomar och deras familjer, och tycker om att försöka förbättra vården för dem.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Intervjuer sker löpande under annonstiden.Varmt välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2020-09-20 - 2021-08-31 TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-09-06VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5334254