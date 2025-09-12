Undersköterska särskilt boende - kognitiv svikt
2025-09-12
Undersköterska - nyckeln till god omvårdnad.
Anslut till vårt team och bidra till välbefinnande!
Arbetsplatsen
Socialförvaltningen i Karlsborg ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har ca 250 medarbetare.
Anställningen är inom äldreomsorgen med placering på enhet för personer med kognitiv svikt. Följ gärna med på digitalt studiebesök inom äldreomsorgen i Karlsborgs kommun via länkad https://youtu.be/NqXSUMotwCI.
På enheten Sjösidan finns tre avdelningar med boende för personer med kognitiv svikt. Varje avdelning har nio lägenheter samlade kring var sitt kök och gemensamhetsutrymme.
För att möta verksamhetens behov i samband med bl a pensionsavgångar och studieledigheter söker vi nu fler engagerade medarbetare. Vi söker dig med erfarenhet som undersköterska och gärna med särskilt intresse och fallenheten för området kognitiv svikt. Detta gäller i första hand tjänster med oregelbunden arbetstid med schema för dag-, kväll- och helgpass.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
I ditt arbete som undersköterska arbetar du utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med individen i fokus. Ditt uppdrag är att stödja i vardagens alla moment när det gäller vård, service och omsorg utifrån brukarens behov. Du ska kunna inge en trygghet, god omvårdnad samt utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering såsom träning, administrera läkemedel och såromläggningar. Vår främsta uppgift är att vi tillsammans skapar trygghet och en meningsfull vardag för våra boende samtidigt som vi tillgodoser deras dagliga behov.
I arbetet ingår att ta till sig skriftlig och muntlig information samt att dokumentera i verksamhetssystemet Viva. Verksamheten bygger på gott bemötande och respekt för människors självbestämmande. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av arbete med personer med kognitiv svikt. Vi förväntar oss att du har ett gott bemötande som präglas av respekt och värdighet. Våra boende ska känna trygghet och du ska kunna anpassa ditt arbetssätt utifrån de behov som finns eller uppstår. För att lyckas i uppdraget krävs att du är ansvarsfull och initiativrik, har lätt att samarbeta och har ett professionellt samt gott bemötande. Du behöver vara lyhörd och engagerad.
Meriterande är specialistutbildning med demensinriktning såsom Silviasyster et c.Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Karlsborgs kommun använder vi oss av rekryteringsverktyget Varbi. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Varbi genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Detta är en förenklad rekrytering där ansökan sker genom att man besvarar ett visst antal frågor. CV och personligt brev kan begäras in senare i processen, men inte inledningsvis. Bevaka din mailkorg.
Rekrytering sker löpande och tjänster kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Karlsborgs kommun är en rökfri arbetsplats och tillämpar rökfri arbetstid.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
