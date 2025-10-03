Undersköterska resurs kväll till hemvården Klostergården
Att arbeta som resurspersonal inom hemtjänsten är ett meningsfullt och viktigt uppdrag där du verkligen gör skillnad i människors vardag.
Hos oss har du möjlighet att jobba i olika roller; fast omsorgskontakt, löpare eller resurs. Nu söker vi dig som vill jobba som resurs. Som resurs arbetar du i mer än ett område. Dina arbetspass förläggs inom fyrlingen; hemvårdsområdena Klostergården, Laurentii, Södertull och Järnåkra i centrala Lund. Du är flexibelt lagd och tycker att det är roligt att träffa nya kollegor och jobba på flera enheter.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som resurspersonal arbetar du där behovet är som störst och skapar trygghet, värme och omtanke för människor som verkligen behöver det. Din närvaro kan förvandla en ensam dag till en dag med glädje, värdighet och mänsklig kontakt.
Det här är ett yrke där din kompetens tillsammans med ditt engagemang betyder allt , där din medkänsla, lyhördhet och ditt hjärta är det viktigaste du har med dig. Du får chansen att möta livsöden, skapa relationer och lämna avtryck hos andra , samtidigt som du växer själv.
Du behövs, på riktigt! I hemtjänsten märks ditt arbete direkt. Du täcker upp där det behövs som mest och ser till att ingen lämnas utan hjälp. Din insats gör att äldre kan känna sig trygga i sitt eget hem. Att veta att man behövs och gör skillnad varje dag - det är en känsla få yrken kan erbjuda.
En arbetsdag kan bestå av att ge stöd och hjälp med personlig omvårdnad, omsorgsarbete, medicinska insatser på delegation från sjuksköterska och annat som den du stöttar behöver hjälp med. Dokumentationen sker i Lifecare. I din roll ingår även att medverka till att verksamheten utvecklas och håller god kvalité.
Vi söker dig som
- är utbildad undersköterska.
- erfarenhet av arbete inom omsorg är meriterande.
- För att kunna jobba i hemtjänsten krävs cykelvana och på vissa områden körkort.
- God kunskap i svenska språket krävs i både tal och skrift.
- Du behöver också ha god digital kompetens, exempelvis i samband med dokumentation.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal, geografiska områden. I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Till varje område hör en enhetsadministratör och samordnare. Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt till kommunens brukare.
Hemvård Klostergården finns i fräscha, nyrenoverade lokaler i St Lars-parken. All omvårdnads- och HSL-personal, kontor och administration finns under samma tak, vilket är en stor fördel. Omgivningarna erbjuder en mysig miljö med närhet till naturen, nybyggt gym mitt emot och goda bussförbindelser med både stads- och lokaltrafik samt numera även egen tågstation här på Klostergården. I personalgruppen välkomnas du av en varm gemenskap; vi bryr oss om varandra och vill att alla ska trivas.
Hemvårdens mål är att utföra uppdragen med hög kvalitet utifrån den enskildes behov och önskningar, samt att ge möjlighet till ett kvarboende i sin egen bostad.Publiceringsdatum2025-10-03Övrig information
Vi har valt att ta bort det personliga brevet i våra rekryteringar. Vårt urval baseras på ditt cv och dina svar på urvalsfrågorna. Var noggrann när du besvarar dessa och se till att ditt cv är uppdaterat.
För snabbare hantering; bifoga dina betyg/intyg och beställ "Utdrag ur belastningsregistret för egen kontroll" via www.polisen.se.
Utdraget ska vara oöppnat och tas med till intervju med chef.
Vi söker undersköterskor för tillsvidareanställning eller längre vikariat. Arbetstiden är från 14:45 till klockan 22:45. Du kommer att jobba varannan helg. Vi erbjuder alla att arbeta heltid, vilket innebär 36 timmar och 20 minuter i veckan.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
