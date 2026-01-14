Undersköterska ref.nr. 4/26 Till sommaren i Sangis
Kalix kommun / Undersköterskejobb / Kalix Visa alla undersköterskejobb i Kalix
2026-01-14
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalix kommun i Kalix
, Övertorneå
, Arvidsjaur
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du ha ett sommarjobb där du verkligen gör skillnad och utvecklas både professionellt och som person? Bli en del av vårt fantastiska team i Kalix kommun! Vi söker engagerade sommarvikarier till Sangis som vill bidra till trygghet och glädje för våra brukare, och som extra förmå kan du få 10 000kr i bonus. Vill du också vara med och göra Kalix kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Som undersköterska är du en viktig del av våra brukares vardag. Du ger stöd i vardagliga sysslor, personlig hygien, medicinering och aktiviteter - men framför allt bidrar du till trygghet, glädje och livskvalitet.
Du kan arbeta inom:
Särskilt boende - för personer som inte längre kan bo hemma. Här skapar du trygghet och en meningsfull vardag.
Hemtjänst - där du ger stöd i brukarnas egna hem och bygger nära relationer.
Hos oss får du:
Ett meningsfullt arbete: Din insats gör skillnad och förbättrar vardagen för människor som behöver stöd.
Ett fantastiskt team: Du blir en del av ett stöttande och kompetent arbetslag som hjälps åt och delar erfarenheter.
Erfarenheter för livet: Du får värdefulla kunskaper och erfarenheter som kommer att vara till nytta både personligt och professionellt, oavsett vilket yrke du ser dig själv inom i framtiden.
Varierande arbetstider: Slipp nio-till-fem-tillvaron och skapa en balans som passar dig.
En trygg arbetsgivare: Vi erbjuder en stabil anställning med kollektivavtal, schyssta arbetsvillkor och stort fokus på din arbetsmiljö. Kalix Kommun erbjuder en arbetsplats där vi värnar om trivsel, tillit och trygghet.
Vi söker
Har ett genuint engagemang för omsorg.
Du är minst 18 år och utbildad undersköterska.
Är lyhörd, flexibel och har lätt för att skapa goda relationer.
Har en förmåga att anpassa dig till olika situationer och människor.
Behärskar svenska i tal och skrift så du enkelt kan kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor samt dokumentera enligt verksamhetens krav
Har körkort Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav för arbete inom socialförvaltningen.
Tidsbegränsad anställning under sommaren med goda möjligheter till fortsatt anställning.
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Socialförvaltningen
Särskilt boende Ängsgården
Hemtjänst
Sommarbonus 2026
Chans till 10.000 kr i sommarbonus - om du skriver på ditt avtal innan 30 april.
Läs mer om jobben samt villkoren för sommarbonusen via:
Jobba inom vård och omsorg
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Socialförvaltningen
Ängsgården
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Enhetschef
Marika Snäll marika.snall@kalix.se 076-131 17 64 Jobbnummer
9682769