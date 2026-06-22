Undersköterska/Receptionist på deltid sökes till Lugnetkliniken Vårdcentral
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2026-06-22
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Undersköterska/Receptionist på deltid sökes till Lugnetkliniken Vårdcentral !
Vill du arbeta på en mindre vårdcentral där teamkänsla, utveckling och nära samarbete står i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Lugnetkliniken Vårdcentral söker nu en undersköterska på deltid som vill kombinera arbetet som undersköterska med administrativa uppgifter i receptionen. Tjänsten är en viktig del av vår verksamhet och syftar till att avlasta och komplettera både laboratoriet och receptionen utifrån verksamhetens behov.
Om Lugnetkliniken
Lugnetkliniken är en mindre och personlig vårdcentral där det är nära till beslut och där varje medarbetare gör skillnad. Vi värdesätter ett gott arbetsklimat, samarbete över yrkesgränserna och ett starkt teamarbete för att ge våra patienter bästa möjliga vård.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
• Reception och patientmottagning
• Tidsbokning och administrativa uppgifter
• Provtagning och laboratorierelaterade arbetsuppgifter
• Sedvanliga undersköterskeuppgifter på vårdcentral
• Stöd till laboratoriet och övrig verksamhet vid behov
Vi söker dig som
• Är utbildad undersköterska
• Har ett gott bemötande och tycker om att arbeta med människor
• Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
• Kan arbeta självständigt och samtidigt vara en lagspelare
• Har god datorvana
Det är meriterande om du har erfarenhet av venprovtagning och känner dig trygg med att sticka och ta blodprover.
Vi erbjuder
• Deltidstjänst med möjlighet till omgående start
• Kollektivavtal
• Ett varierande och stimulerande arbete
• Möjlighet att utvecklas inom verksamheten
• Handledning och stöd av en erfaren undersköterskekollega
• En arbetsplats med korta beslutsvägar och stark teamkänsla.
Tillträde : omgående eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till kontakt@lugnetkliniken.se
.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka
gärna in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: kontakt@lugnetkliniken.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lugnetkliniken Sverige AB
(org.nr 559154-5271)
Lindbergsvägen 2 C (visa karta
)
432 32 VARBERG Jobbnummer
9974035