Undersköterska psykiatri till Vuxenpsykiatriavdelning 87 psykos i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Område psykos i Malmö ska med ett respektfullt bemötande ge en effektiv psykosvård för att möjliggöra ett gott liv. Vårt uppdrag inom öppen- och heldygnsvården är att bedöma, utreda, diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med diagnoserna schizofreni, vanföreställningssymptom, schizoaffektiva syndrom samt alla tillstånd där psykosutveckling misstänks. Vi erbjuder psykiatriska insatser för personer med psykosproblematik och utgår från en helhetssyn på psykisk ohälsa som bygger på en kombination av medicinska, psykologiska och sociala insatser. Område psykos består av fyra öppenvårdsmottagningar och tre enheter som bedriver heldygnsvård. Avdelning 87 är slutenvårdsavdelning med 14 vårdplatser för patienter med psykossjukdom och funktionsnedsättningar samt förstagångsinsjuknade i psykos.
Vi ställer om till titeln undersköterska och kommer över tid fasa ut titeln skötare inom alla våra verksamheter inom psykiatrin. Ett arbete som startade den 1 november 2023. Att titeln förändras kommer inte förändra behovet av specialistkompetens inom psykiatri. Specialistkompetensen är fortsatt väldigt viktig och något som kommer att vidareutvecklas. Inom förvaltningen har ett arbete påbörjats med att se över vad som behövs för fortsatt kompetensutveckling, ökad yrkeskunskap och utvecklingsmöjligheter kopplat till patientarbetet.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och ansökt/erhållit bevis på skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen..Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en skötare/undersköterska inom psykiatri till oss på avdelning 87!
I din roll arbetar du nära patienten med olika omvårdnadsuppgifter. I ditt uppdrag ingår att delta i de rutiner som finns kring omvårdnad, samtal och stöd till patienterna. Vi utför även hembesök, studiebesök och är behjälpliga med ärenden som är viktiga för patienten. Som kontaktperson deltar du i planeringen kring patientens vård och utskrivning, vilket innebär ett samarbete med öppenvård och kommun. Journaldokumentation sker i datasystemet Melior enligt VIPS-modellen.
Vi arbetar efter schema där arbetstiden är förlagd till dag, kväll och varannan helg.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad undersköterska i form av gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram 3 år (2500 poäng), Vård- och omsorgsprogrammet, Komvux, tre terminer (minimum 1350 poäng) alternativt annan likvärdig undersköterskeutbildning. Då arbetet till stor del innefattar kommunikation och dokumentation är det ett krav att du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Utöver utbildning ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta som skötare och/eller undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatri och/eller patienter med psykisk ohälsa. Goda datorkunskaper och grundläggande kunskaper i vårt journalsystem Melior ses som meriterande.
Bifoga undersköterskebevis från Socialstyrelsen om du har hunnit få det eller examensbevis till ansökan. Om du inte erhållit beviset ännu ges du en titel som omvårdnadsassistent psykiatri i avvaktan.
Du har ett genuint intresse för den psykiatriska omvårdnaden och sätter alltid patienten i fokus. Som person är du trygg och stabil, då det är viktigt att du kan behålla lugnet och har ett lågaffektivt bemötande i stressiga situationer. Med hög service- och ansvarskänsla samt god samarbetsförmåga bemöter du ödmjukt den situation patienten och de anhöriga står inför. Du har god prioriteringsförmåga och bidrar även till en bra arbetsmiljö. Vi är måna om att hitta rätt person och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Den 1 juli 2023 blev titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Om du idag har en tillsvidareanställning som undersköterska och blir erbjuden en ny tjänst kan du behålla din titel undersköterska fram till 2033-06-30. Vid eventuell intervju/anställning behöver du kunna visa upp bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställde den 1 juli 2023. Om du idag inte har ett yrkesbevis från Socialstyrelsen eller omfattas av övergångsbestämmelserna innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent och inte undersköterska. Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och övergångsbestämmelserna här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
