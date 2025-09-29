Undersköterska pooltjänst särskilt boende, Bemanningscenter
2025-09-29
Beskrivning

Vi söker nu flera undersköterskor för pooltjänstgöring på Bemanningscenter.
Vi söker nu flera undersköterskor för pooltjänstgöring på Bemanningscenter.
Som undersköterska inom Bemanningscenter arbetar du med traditionellt vård- och omsorgsarbete och ska ha förmåga att kommunicera och arbeta efter människors olika behov och förutsättningar.
Poolens uppdrag är att täcka vikariebehov i kommunens olika verksamheter. Du kommer att arbeta dag och kväll samt helger. Anställningen följer ett lokalt kollektivavtal om arbetsförutsättningar för pooltjänstgörande personal. Detta innebär en möjlighet att planera sin arbetstid men är samtidigt förbundet till ett ökat egenansvar i förhållande till personliga önskemål och verksamhetens behov, det är därför av stor vikt att du är flexibel och ansvarstagande i ditt uppdrag.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringen.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår:
• Att hjälpa vårdtagarna med personlig omvårdnad inklusive munvård.
• Utifrån de äldres behov och välbefinnande samverka och vara behjälplig omkring kosthållning och nutrition, bl a genom att verka för goda matvanor och en god måltidsmiljö.
• Delegerade arbetsuppgifter enligt HSL inklusive läkemedelshantering.
• Att dokumentera omsorgsarbetet i verksamhetssystemet enligt instruktioner och socialstyrelsens rekommendationer.
• Att kommunicera med vårdtagare, anhöriga, andra professioner i verksamheten/inom yrket samt andra aktörer.Kvalifikationer
Du har utbildning i form av omvårdnadsprogrammet 3år eller liknande utbildning som prövas likvärdigt. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård o omsorg.
För att lyckas som i uppdraget som medarbetare i bemanningspoolen är du lojal och har hög samarbetsförmåga. Du skall vara flexibel och serviceinriktad och har uppnått personlig mognad. Du är empatisk och relationsskapande, har en förmåga att ta initiativ och vara självgående är avgörande i ditt uppdrag. Ett bra bemötande är av högsta prioritet. Vi värdesätter ett stort engagemang och intresse av att lära nytt och dela med sig av sin kunskap till andra, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du vill och ser möjligheter i att arbeta över fler områden, du kan med kort varsel få ändra till exempel arbetsområde eller arbetstid. Vi har höga kvalitetskrav på våra verksamheter och vi ser därför att du har en god dokumentationsförmåga, vidare har du goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Körkort B manuell bil är ett krav
Erfarenhet är ett krav
För att kunna arbeta inom vård- och omsorg behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret
Rekryteringen sker löpande
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
