Undersköterska på vikariat för hemtjänst Team Fältöversten
2025-10-20
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vår hemtjänst är Stjärnmärkt via Svenskt Demenscentrum.
Stjärnmärkningen är en symbol för att vi har genomgått deras utbildning i kunskaper om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat. Vår trevliga personallokal ligger på Banérgatan 54 med goda allmänna kommunikationer.
Din roll
I våra kunders vardag kommer du att arbeta personcentrerat och funktionsstödjande. Du hjälper våra kunder i olika situationer såsom omvårdnad, mathållning och tillsyn. Det är nära till våra kunder så vi promenerar mellan dem och startar arbetspassen gemensamt i personallokalen. Vi erbjuder ett rörligt och fritt arbete centralt på Östermalm. Du kommer att vara en del av en välfungerande verksamhet med kompetenta medarbetare och en engagerad chef.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig till 20260131. Arbetstiden är schemalagd dagtid, både vardag och helg. Vi arbetar med Smartphones för tidsregistrering och dokumentation.
Din kompetens och erfarenheter
Vi söker dig som har:
tidigare arbetslivserfarenhet av hemtjänst
kan tala och skriva god svenska då arbetet innebär mycket kommunikation och dokumentation.
undersköterskeutbildning eller pågående utbildning inom vård och omsorg
Meriterande
arbete med äldre
Vi söker dig som kan samarbeta, tycker om att hjälpa andra människor och förstår andras behov. Vidare är du engagerad och serviceinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande. Utdrag från belastningsregister kommer att erfordras inför eventuell anställning.
Vad erbjuder vi dig
Som medarbetare hos oss kan du få arbeta med ett spännande och varierande uppdrag. Vi vill att du utvecklas och vi med dig. Läs mer om hur det är att vara en del av Stockholm stad. Läs gärna mer om våra förmåner. som friskvårdsbidrag m.m.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
