Undersköterska Ortopedmottagningen, Rörelseorganens centrum i Umeå
2025-10-31
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Rörelseorganens centrum är en universitetssjukvårdsenhet med verksamhet i Umeå och ca 225 medarbetare. Tillsammans med Kirurgi- och ortopedkliniken i Skellefteå och Lycksele ansvarar vi för all ortopedi i länet.
Rörelseorganens centrum, Umeå är en Universitetssjukvårdsenhet (USVE) där forskning och handledning av studenter är en naturlig del av den kliniska vardagen.
Vår allsidiga verksamhet inom Rörelseorganens centrum ses som stimulerande av vår personal då verksamheten är uppdelade i olika sektioner som ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas. Vi har en verksamhet med bredd och även djup som omfattar allt från bedömningar av patienters ortopediska problem, akuta såväl som elektiva. Detta sker i akutverksamhet, på mottagning, vårdavdelning och operation med en omfattande ortopedisk kirurgi för fraktur/trauma, rygg, protes, tumör, fotled/fot, axel, knä, idrotts-och barnortopedi.
Ortopedmottagningen i Umeå bedriver planerad verksamhet med nybesök och återbesök för ortopediska åkommor. Gips- och sårmottagning ingår i verksamheten. Samarbetar med flera andra kliniker och bedriver multidisciplinära ronder och gemensamma mottagningar.
Våra patientgrupper är i alla åldrar, från våra allra yngsta till våra allra äldsta.
Ortopedmottagningen är en mottagning med hög kompetens, god stämning och öppet arbetsklimat.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Som undersköterska på vår mottagning består arbetet bland annat av att svara i interntelefon, förberedande för kommande läkarmottagning, EKG, provtagning, omläggning av sår samt assistera läkare vid biopsier och punktioner.
Erfarenhet av sårvård är meriterande då du kommer att ingå i vårt sårvårdsteam och arbetar del av din anställning på vår sårvårdsmottagning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska som värderar ett arbetsklimat med gott samarbete och som utmanas att ta eget ansvar och fatta egna beslut. Vidare att du kan ha många bollar i luften och vara stresstålig samt har ett intresse för utvecklingsarbete.
Vi värdesätter att du är flexibel, noggrann, stresstålig, strukturerad, lojal och har god arbetsmoral.
Erfarenhet av liknade verksamhet och ortopedi är meriterande.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Avdelningschef
Göran Caspersson goran.caspersson@regionvasterbotten.se 090-7854151 Jobbnummer
