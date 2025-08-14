Undersköterska/omvårdnadsassistent till avdelning 10 kirurgiska kliniken
Region Östergötland / Undersköterskejobb / Norrköping Visa alla undersköterskejobb i Norrköping
2025-08-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Kirurgisk vård är spännande, med svårslagen bredd och variation.
Är du redo att ta dig an en komplex specialitet så är du välkommen till vårt härliga gäng på avdelning10.
Vi har glädjande fått möjligheten att utöka vår verksamhet med flera vårdplatser från och med hösten 2025 och behöver därför fler undersköterskor till vårt team. Vi har både tillsvidaretjänst och vikariat.
Verksamheten inom kirurgiska kliniken vrinnevisjukhuset är inriktad på diagnostik och behandling, mot sjukdomar i mag-tarmkanalen och kroppens endokrina system, samt trauma. På kliniken finns även en urologisk enhet med 6 platser. Kliniken bedriver både akut och planerad verksamhet. Som undersköterska på kliniken arbetar du inom de olika sektionerna. I din roll ingår det att arbeta i teamet kring den kirurgiska och urologiska patienten. Arbetet är omväxlande i både tempo och arbetsuppgifter. Ingen dag är den andra lik.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Du erbjuds en 5 veckor lång introduktion med möjlighet till förlängning vid behov. Introduktionen varvas med teori och praktik. På avdelningen arbetar vi med kompetenskort för exempelvis kateter, stomier och spoldropp. Som nyanställd tilldelas du en mentor. På avdelningen finns en utbildningsledare som ser till att du får det du behöver i din introduktion. Vi tillämpar önske-schema där du som medarbetare har stor möjlighet att påverka ditt schema.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som tycker om utmaningar och att ständigt utvecklas och inhämta nya kunskaper. Dina arbetsuppgifter består i basal omvårdnad samt en bredd av uppgifter specifika för den kirurgiska och urologiska vården såsom såromläggningar, stomivård, dränagehantering, katetersättning, hantera spoldropp och provtagning.
Arbetsgrupp
Du arbetar i team/vårdlag tillsammans med en sjuksköterska. Tillsammans arbetar ni för god omvårdnadskvalitet utifrån från patientens enskilda behov och resurser. Övriga professioner i teamet är läkare, avancerade specialistsjuksköterskor, kuratorer, dietister, fysioterapeuter med flera.
Om dig
Baskrav för anställning av undersköterska:
• Godkänd gymnasieutbildning lägst 2250 poäng, Vård- och omsorgsprogrammet eller
motsvarande
• För vuxenutbildningen godkänd gymnasieutbildning motsvarande lägst 1400 poäng
inom Vård- och omsorgsutbildningen eller motsvarande.
• Betygskriterier: Lägst betyget E i samtliga kurser (godkänd).
• Önskvärt är ett utfärdat diplom från certifierad utbildning via Vård- och Omsorgscollege, gäller både ungdoms- och vuxenutbildningen.
Tidigare erfarenhet av sjukhusvård är meriterande.
Använder kunskaper, färdigheter och förmågor i bemötande vid patientmötet eller vårdsituationen. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Se baskrav för anställning av undersköterska:http://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=5790
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Se exempel på fortsättning nedan:
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga."
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Kirurgiska kliniken ViN Kontakt
Vårdenhetschef Christina Ahl Jonsson 010-1042017. Jobbnummer
9457717